Arezzo, 4 settembre 2025 – Un maiale con il fazzoletto gialloblu al quartiere di Porta Santo Spirito.
Ci si avvicina alla Giostra di domenica 7 settembre e la goliardia comincia a venire fuori. Come quella di stamani, giovedì 4 settembre, quando al quartiere è stato fatto trovare un maiale con la scritta: "Se siete boni correte anche con questo".
La goliardia inizia a colorare la Giostra di settembre a cui manca sempre meno. Stasera alle 17, in piazza Grande, c'è la Simulazione di Gara. Mentre domani, venerdì 5 settembre, la Prova Generale.