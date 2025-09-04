L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Un maiale con il fazzoletto gialloblu al quartiere di Porta Santo Spirito
4 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Un maiale con il fazzoletto gialloblu al quartiere di Porta Santo Spirito

Primo scherzo di Giostra ai Bastioni, dove l'animale è stato lasciato in un recinto con la scritta: "Se siete boni correte anche con questo"

il maiale

Arezzo, 4 settembre 2025 –  Un maiale con il fazzoletto gialloblu al quartiere di Porta Santo Spirito.

Ci si avvicina alla Giostra di domenica 7 settembre e la goliardia comincia a venire fuori. Come quella di stamani, giovedì 4 settembre, quando al quartiere è stato fatto trovare un maiale con la scritta: "Se siete boni correte anche con questo".

La goliardia inizia a colorare la Giostra di settembre a cui manca sempre meno. Stasera alle 17, in piazza Grande, c'è la Simulazione di Gara. Mentre domani, venerdì 5 settembre, la Prova Generale.

