Arezzo, 4 settembre 2025 – Un maiale con il fazzoletto gialloblu al quartiere di Porta Santo Spirito.

Ci si avvicina alla Giostra di domenica 7 settembre e la goliardia comincia a venire fuori. Come quella di stamani, giovedì 4 settembre, quando al quartiere è stato fatto trovare un maiale con la scritta: "Se siete boni correte anche con questo".