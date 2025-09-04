Un maiale con i colori degli avversari abbandonato in strada: l’animale viene adottato. “Assurda crudeltà”

Arezzo, 4 settembre 2025 – Comune ed Enpa contro il gesto di sfottò che ha visto coinvolto un maiale lasciato in zona Bastioni. "Un maiale lasciato dentro un recinto realizzato grazie a transenne metalliche, con un messaggio provocatorio contro un quartiere del Saracino e un riferimento simbolico evidente allo stesso quartiere, può apparire uno scherzo simpatico mentre invece è un gesto volgare e un maltrattamento contro l'animale. Una violenza gratuita, nei fatti e nelle parole, che dispiace tanto più se collegata a una manifestazione come la Giostra che vorrebbe rievocare valori di nobiltà".

Alessandra Capogreco presidente dell'Enpa commenta la vicenda dell'animale trovato a ridosso dei Bastioni e per il quale l'ente è stato allertato in vista di una soluzione che ne garantisce il benessere psico-fisico.

maiale

"Fortunatamente - aggiunge l'assessore Giovanna Carlettini - la notizia è apparsa e ha fatto il giro del web, questo ha generato l'interessamento dell'Enpa, dell'Asl e del Comune, mentre si profila e si e' concretizzata la possibilità che il suino venga affidato a Francesco Cortonesi di Rete dei Santuari Animali liberi per essere accolto in qualche struttura e farlo cosi' vivere degnamente. Dispiace che ci siano queste forme di sfottò in apparenza. goliardiche ma che configurano un decadimento nei comportamenti e nei valori rispetto al quale esprimiamo ferma condanna Basta usare gli animali per fini che a noi sembrano innocui e che invece sono per loro dannosi”.