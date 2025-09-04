Arezzo, 4 settembre 2025 – Il "Bistrot Truck" de La Conserveria arriva al Perdono di San Giovanni Valdarno

Inclusione e gusto su quattro ruote: il laboratorio itinerante dell'associazione Ragazzi Speciali sarà in corso Italia dal 13 al 15 settembre

Una storia di bontà e inclusione approda alla Festa del Perdono di San Giovanni Valdarno. Il “Bistrot Truck”, il food truck sociale de La Conserveria, sarà presente alla fiera con i suoi piatti ei suoi valori, offrendo l'opportunità di scoprire e assaporare i prodotti di un progetto unico nel suo genere.

Il camion è un vero e proprio laboratorio viaggiante, dotato di forno, cappa, fuochi, frigorifero e cuocipasta: un piccolo grande “bolide” nato per celebrare i vent'anni dalla fondazione dell'Associazione Ragazzi Speciali ei dieci anni di attività de La Conserveria, realtà che accoglie e forma persone con disabilità intellettiva, in prevalenza con disturbo dello spettro autistico. La formazione continua in un contesto lavorativo permette infatti ai ragazzi di potenziare le proprie abilità, migliorando la qualità della vita e riducendo il bisogno di assistenza.

Il camion rappresenta l'evoluzione naturale del percorso intrapreso: portare la formazione oltre il perimetro del laboratorio significa offrire ai ragazzi un contatto diretto e continuo con le persone e con i clienti. Allo stesso tempo, il food truck contribuisce a far conoscere e valorizzare i prodotti de La Conserveria, espressione di una cucina sana, rispettosa dell'ambiente e attenta all'inclusione sociale.

La presentazione del “Bistrot Truck” a San Giovanni Valdarno si è svolta questa mattina durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco e Sara Rapini, presidente dell'Associazione Ragazzi Speciali e direttrice de La Conserveria. L'idea di “mettere il motore” al laboratorio è stata proprio di Rapini, che ha sottolineato l'importanza di questo nuovo passo per dare ancora maggiore visibilità al lavoro e ai prodotti dei ragazzi.

“Con il Bistrot Truck – ha dichiarato Sara Rapini – portiamo in strada non solo i nostri prodotti, ma soprattutto i volti e le storie dei ragazzi. È un modo concreto per creare relazioni, rafforzare l’inclusione e far scoprire che dietro ogni piatto c’è un valore speciale. Per questo siamo davvero felici di partecipare a un evento tanto sentito e atteso come il Perdono di San Giovanni Valdarno, certi di incontrare curiosità e sostegno verso il nostro progetto”.

Il “Bistrot Truck” sarà presente alla Fiera del Perdono all’interno del “Perdono dei Sapori e dei saperi” a cura di Confesercenti Arezzo in corso Italia da sabato 13 a lunedì 15 settembre. Non sarà soltanto un’occasione per gustare i sapori della tradizione toscana, ma anche per conoscere da vicino e sostenere un progetto che unisce la qualità del cibo a un forte impegno sociale.