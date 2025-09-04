ARezzo, 4 settembre 2025 – Cinque settimane dedicate alla Parola con il Festival dello Spirito 2025. Convegni, cammini, concerti, arte e spiritualità scandiranno la seconda edizione di una rassegna ricca di eventi che, da domenica 21 settembre a mercoledì 29 ottobre, saranno diffusi tra più location del territorio aretino con la presenza di ospiti di spessore nazionale e internazionale che permetteranno di approfondire le diverse forme di espressione della Fede e della Speranza nel corso dei secoli.

Il Festival dello Spirito rappresenta un unicum nel panorama italiano che è promosso dall'associazione culturale Almasen in sinergia con Serra Club Arezzo e Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, con patrocinio e contributo di Comune di Arezzo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Guido d'Arezzo, e con il sostegno di numerose realtà pubbliche e private del territorio che hanno accolto l'invito a sostenere un progetto capace di offrire un'occasione di condivisione culturale e spirituale per l'intera comunità. “Insieme per il Giubileo della Speranza: sperare insieme” sarà il tema dell'edizione del 2025 che prenderà il via domenica 21 settembre, alle 15.00, nella chiesa di Santa Maria della Pieve con la lettura dei Salmi della Speranza da parte di Fernando Maraghini, con la Lectio Divina del vescovo Andrea Migliavacca e con le musiche di suor Myriam Manca, il tutto seguito dal concerto “Stabat Mater” del coro Cantori di Vita del Maestro Gianna Ghiori. Nei giorni successivi, invece, il festival uscirà nei vicariati di Casentino, Valtiberina, Valdarno e Valdichiana, portando la Parola tra le comunità locali. «Sono molto contento - commenta monsignor Migliavacca, - per questa seconda edizione del Festival dello Spirito. È una bella occasione di Chiesa e di comunità che ci invita a scoprire i semi di Vangelo nell'arte, nella preghiera, nell'ascolto della Parola di Dio. Vorrei anche ringraziare tutti coloro che in tanti modi rendono possibile questa iniziativa».

Il programma proseguirà poi sabato 27 settembre con un pellegrinaggio lungo la Via Romea Germanica con tappe in chiese, santuari e luoghi storici del territorio, poi la musica sarà protagonista con le masterclass di monsignor Marco Frisina per coristi e cori parrocchiali che troveranno espressione nei concerti collettivi alle 21.00 di sabato 4 ottobre nella cattedrale ad Arezzo e alle 16.30 di domenica 5 ottobre nella cattedrale di Sansepolcro. Una delle giornate più attese sarà poi sabato 18 ottobre che sarà aperta da un tour guidato tra i tesori diffusi tra le chiese cittadine e che troverà il proprio cuore alle 21.00 con il recital di musica sacra di Antonella Ruggiero dal titolo “Cattedrali” che, a ingresso gratuito, permetterà di ascoltare una delle voci più intense e suggestive del panorama musicale italiano. Il giorno successivo, invece, il Palazzo Vescovile ospiterà il dibattito “Come si comunica la Speranza” con ospiti del mondo religioso, culturale e sociale, con la proclamazione del vincitore del concorso scolastico per la creazione del bozzetto per l’abbellimento del frontone della chiesa di San Giuseppe Artigiano in Arezzo. «Il Festival dello Spirito - aggiunge Lucia Tanti, vicesindaco del Comune di Arezzo, - rappresenta un appuntamento prezioso per la nostra città e per l’intero territorio perché riesce a coniugare fede, cultura e comunità in un’esperienza che parla a tutti, credenti e non credenti. La seconda edizione conferma la qualità di un progetto che valorizza la nostra identità, crea momenti di incontro e condivisione, contribuisce a rafforzare il ruolo di Arezzo come città capace di ospitare eventi di più ampio respiro. Il festival rappresenta un’iniziativa importante e significativa che, attraverso il linguaggio universale della Speranza, unisce le persone e apre al dialogo tra tradizioni diverse».