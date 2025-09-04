Linee mare Tiemme, domenica 14 settembre ultimo giorno di servizio

Arezzo, 4 settembre 2025 – Con la fine dell'estate si avvicina anche la conclusione del servizio estivo di Tiemme: domenica 14 settembre sarà infatti l'ultima occasione per raggiungere le località balneari con i bus in partenza da Arezzo , Siena, Colle Val d'Elsa e Poggibonsi verso la costa tirrenica e adriatica. Farà eccezione la linea mare M5 Firenze – Piombino, che rimarrà attiva fino al 30 settembre, offrendo ancora qualche settimana di collegamenti diretti verso il mare.

Info su acquisto biglietti e orari. Per informazioni e dettagli su orari, fermate intermedie e tariffe è possibile consultare il sito https://www.tiemmespa.it/i-nostri-servizi/lineemare/. Nella sezione Linee Mare è inoltre possibile consultare la lista dei rivenditori autorizzati. I biglietti di tutte le corse estive possono essere acquistati online sul sito indicato, tramite l'App gratuita Tiemme Spa, presso i rivenditori oppure a bordo con maggiorazione e previa verifica della disponibilità dei posti. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio Info Mobilità chiamando il numero 800100403 da telefono fisso oppure il numero 199122344 da cellulare.