L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gelaterie ToscanaLocale vip SantanchèChiude storica bottegaElezioni regionali ToscanaMonolocali FirenzePuccini, la mostra
Acquista il giornale
CronacaLinee mare Tiemme, domenica 14 settembre ultimo giorno di servizio
4 set 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Linee mare Tiemme, domenica 14 settembre ultimo giorno di servizio

Linee mare Tiemme, domenica 14 settembre ultimo giorno di servizio

Con la fine dell'estate si avvicina anche la conclusione del servizio estivo di Tiemme

bus mare

bus mare

Arezzo, 4 settembre 2025 – Con la fine dell'estate si avvicina anche la conclusione del servizio estivo di Tiemme: domenica 14 settembre sarà infatti l'ultima occasione per raggiungere le località balneari con i bus in partenza da Arezzo , Siena, Colle Val d'Elsa e Poggibonsi verso la costa tirrenica e adriatica. Farà eccezione la linea mare M5 Firenze – Piombino, che rimarrà attiva fino al 30 settembre, offrendo ancora qualche settimana di collegamenti diretti verso il mare.

Info su acquisto biglietti e orari. Per informazioni e dettagli su orari, fermate intermedie e tariffe è possibile consultare il sito https://www.tiemmespa.it/i-nostri-servizi/lineemare/. Nella sezione Linee Mare è inoltre possibile consultare la lista dei rivenditori autorizzati. I biglietti di tutte le corse estive possono essere acquistati online sul sito indicato, tramite l'App gratuita Tiemme Spa, presso i rivenditori oppure a bordo con maggiorazione e previa verifica della disponibilità dei posti. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio Info Mobilità chiamando il numero 800100403 da telefono fisso oppure il numero 199122344 da cellulare.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata