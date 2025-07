Le ceneri degli animali da affezione sepolte con i padroni, approvata la legge in Toscana

Firenze, 24 luglio 2025 – Le ceneri degli animali da affezione potranno essere sepolte insieme ai padroni. La legge è stata approvata nella giornata di oggi, 24 luglio, dal Consiglio Regionale della Toscana: cani, gatti e tutti gli altri ‘pets’ potranno quindi essere tumulati, previa cremazione, all'interno dei loculi di sepoltura dei rispettivi proprietari, con modalità disciplinate dalla nuova norma.

Gli oneri derivanti dalla tumulazione delle ceneri degli animali di affezione saranno a carico di chi la dispone, e il loro costo deve essere definito dal Comune del cimitero di tumulazione in base alla durata della concessione residua. "Non si parla di spoglie ma di ceneri, quindi dal punto di vista sanitario siamo perfettamente in regola", ha affermato Andrea Ulmi, consigliere di minoranza del gruppo misto, primo firmatario della proposta di legge.

"Credo che sia una cosa di buonsenso, la civiltà di un popolo si vede da come tratta gli animali", ha aggiunto. "Il riconoscimento degli animali a livello normativo europeo come esseri sensienti titolari di specifici interessi da tutelare - si legge nella relazione illustrativa del provvedimento - avvalora la tesi che tra l'animale e l'uomo si possa instaurare un legame di tipo affettivo meritevole di tutela".