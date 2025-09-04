Il maiale ritrovato stamani nei pressi del quartiere di Porta Santo Spirito e usato come scherzo sarà accolto in un rifugio per animali salvati dal macello

Arezzo, 4 settembre 2025 – Il maiale ritrovato stamani nei pressi del quartiere di Porta Santo Spirito ad Arezzo e usato come scherzo sarà accolto in un rifugio per animali salvati dal macello

La Rete dei santuari di animali liberi ha già avuto disponibilità da parte della Asl

La Rete dei santuari di animali liberi in Italia ha chiesto che venga affidato a uno dei propri rifugi il maiale ritrovato stamani ad Arezzo, nei pressi del quartiere di Porta Santo Spirito, e usato come “scherzo goliardico”. La Asl di Arezzo, che sta svolgendo le analisi sull'animale, si è già resa disponibile ad accogliere la richiesta.

“Speriamo che in futuro certe goliardate lascino in pace gli animali”, ha commentato Sara D'Angelo, coordinatrice della Rete dei santuari, una rete di rifugi antispecisti che ospita in tutta Italia 3500 animali salvati dal macello e da altre forme di sfruttamento.

Comune ed Enpa contro il gesto di sfottò che ha visto coinvolto un maiale lasciato in zona Bastioni

"Un maiale lasciato dentro un recinto realizzato grazie a transenne metalliche, con un messaggio provocatorio contro un quartiere del Saracino e un riferimento simbolico evidente allo stesso quartiere, può apparire uno scherzo simpatico mentre invece è un gesto volgare e un maltrattamento contro l'animale. Una violenza gratuita, nei fatti e nelle parole, che dispiace tanto più se collegata a una manifestazione come la Giostra che vorrebbe rievocare valori di nobiltà".

Alessandra Capogreco presidente dell'Enpa commenta la vicenda dell'animale trovato a ridosso dei Bastioni e per il quale l'ente è stato allertato in vista di una soluzione che ne garantisce il benessere psico-fisico.

"Fortunatamente - aggiunge l'assessore Giovanna Carlettini - la notizia è apparsa e ha fatto il giro del web, questo ha generato l'interessamento dell'Enpa, dell'Asl e del Comune, mentre si profila e si e' concretizzata la possibilità che il suino venga affidato a Francesco Cortonesi di Rete dei Santuari Animali liberi per essere accolto in qualche struttura e farlo cosi' vivere degnamente. Dispiace che ci siano queste forme di sfottò in apparenza. goliardiche ma che configurano un decadimento nei comportamenti e nei valori rispetto al quale esprimiamo ferma condanna Basta usare gli animali per fini che a noi sembrano innocui e che invece sono per loro dannosi”.