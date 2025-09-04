Scende dal bus e viene investito, muore spoletino di 88 anni. Ennesimo incidente sulla Provinciale

Spoleto (Perugia), 4 settembre 2025 – Scende dall’autobus, attraversa la strada e viene investito da un fugone. L’ennesima vittima della Provinciale Spoleto-Acquasparta si chiama Ivo Marchesini, 88 anni e ha perso la vita martedì sera mentre stava rientrando a casa. L’incidente mortale è avvenuto nella frazione spoletina di San Giovanni di Baiano, all’altezza della sede della scuola media Leonardi.

Il pensionato, secondo quanto ricostruito, era appena sceso dal un pullman che viaggiava in direzione Spoleto e stava attraversando la strada su un passaggio pedonale con strisce visibili. Proprio in quell’istante, però, stava transitando in direzione opposta il furgone di una ditta con alla guida un uomo di 35 anni, che non si sarebbe accorto del pedone. L’impatto è stato inevitabile, il ragazzo si è fermato per prestare i primi soccorsi ed è stato dato l’allarme al 118. Quando i sanitari sono giunti sul posto, per l’anziano non c’era più nulla da fare. Il conducente è risultato negativo ai test tossicologici. Secondo una prima ricostruzione, il 35enne al volante potrebbe essere stato accecato dal sole, al tramonto, che non gli ha permesso di vedere il pedone.

Sull’asfalto infatti non sarebbero presenti evidenti segni di frenata. La salma dell’88enne rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria e nei confronti del ragazzo ora, come da prassi, la procura della Repubblica del tribunale di Spoleto dovrebbe aprire un fascicolo per omicidio stradale. Quella di martedì è l’ennesima vittima in una strada già nota per altri incidenti mortali, avvenuti tra le frazioni di Crocemarroggia e San Giovanni di Baiano. Proprio qui, 2 anni fa, un ragazzo di 25 anni, investito da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso. L’uomo è stato salvato solo grazie alla segnalazione di un passante.

D. M.