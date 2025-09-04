Parcheggi, nuovi posti in arrivo. Lavori in via Eremo delle Carceri. Saranno realizzati circa cento stalli

Caccia a posti auto nella zona alta della città, dopo l’incendio al parcheggio di piazza Matteotti, in seguito al quale due piani sono diventati inagibili, e guardando anche all’imminente inizio della scuola: in via Eremo delle Carceri, fuori porta Cappuccini a salire verso il Subasio, sono iniziati i lavori che porteranno alla realizzazione di un centinaio di nuovi e appositi spazi per la sosta, regolamentati dal Codice della strada. L’intervento, utile a integrare i posti auto al momento non utilizzabili e a incrementare complessivamente la disponibilità degli stalli in citt, è stato attivato dalla Provincia di Perugia (è un tratto della strada provinciale 251 – 1 di San Benedetto) su richiesta del Comune di Assisi - consiste nella posa in opera di un’adeguata condotta per smaltimento di acque meteoriche da piattaforma e nella realizzazione di una cunetta cementata carrabile, che potrà essere utilizzata come parcheggio.

"L’intervento procederà a stralci e ciò consentirà di consegnare gradualmente i tratti conclusi alla fruizione della cittadinanza" sottolineano in una nota il sindaco Valter Stoppini e la vicesindaco Veronica Cavallucci, con delega ai parcheggi, che ha effettuato un sopralluogo insieme a tecnici della Provincia di Perugia e della Polizia locale per fare il punto della situazione e monitorare i lavori. "Saranno circa cento i posti auto disponibili e verranno destinati alla sosta di residenti e pendolari, aumentando e disciplinando così le possibilità di posteggio in prossimità del centro storico nella parte alta della città, considerando anche il recente incendio del parcheggio Matteotti.

Il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, evidenzia che "l’operazione rientra nell’ottica della sinergia tra enti e consente di dare una risposta importante non solo alla città di Assisi, ma all’intero territorio, con la messa in sicurezza di una strada e la disponibilità di nuove aree di sosta in un periodo di particolare afflusso turistico, con grandi eventi come il Giubileo".