Sabato sera alla Rocca di scena l’opera

Una serata all’insegna della grande musica e dell’arte in uno scenario unico. Sabato prossimo alle 21 la Rocca di Braccio di Montone ospiterà il nono e ultimo appuntamento estivo del festival “Rocche e Ville… all’Opera“. La serata vedrà la rappresentazione dell’opera comica in due atti l’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti, una delle opere più amate e rappresentate del repertorio operistico italiano. La messa in scena sarà curata dalla Compagnia Italiana Opera Firenze, nota per le sue interpretazioni emozionanti e fedeli alle tradizioni operistiche. Con i cantanti la CorOrchestra di Cortona, che regalerà un accompagnamento musicale di altissimo livello. La direzione musicale della serata sarà affidata al maestro Alvaro Lozano Gutiérrez, direttore d’orchestra spagnolo di fama internazionale, capace di infondere energia e dinamismo nelle sue interpretazioni. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale “Tracciati Virtuali“ di Città di Castello, sotto la direzione artistica del professor Ivano Rondoni, docente di clarinetto al Conservatorio statale di musica di Piacenza, oltre che a Montone, ha fatto tappa anche nei Comuni di Città di Castello, Corciano, Gualdo Tadino, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Passignano sul Trasimeno e San Giustino.