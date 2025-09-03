Sanremo Rock & Trend. C’è un’aretina in finale

Il cortile del Castello Estense di Ferrara ha ospitato il 29 agosto le finali per il Nord Italia di Sanremo Rock & Trend. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Ferrara e organizzato da Nove Eventi in collaborazione con la Fondazione del Teatro Comunale, ha visto la partecipazione di tantissimi artisti impegnati a conquistare un posto nelle finali nazionali che si terranno al Teatro Ariston sabato 13 settembre 2025.

Il Festival Sanremo Rock & Trend, giunto alla 38esima edizione, ha come scopo quello di far emergere nuovi artisti ed è diventato negli anni una vetrina nazionale ed internazionale per tutti quei giovani che cercano di far conoscere le proprie qualità e le proprie attitudini "rock".

Direttamente in finale vola la bravissima cantante Sabrina Morante (nella foto), originaria di Roma ma che ha scelto da tempo di vivere in Toscana, stabilendosi ad Arezzo dove coltiva la sua arte in un ambiente ispirante e ricco di cultura. Dopo una lunga gavetta condivisa con alcuni dei grandi nomi della musica italiana, oggi è protagonista di un progetto artistico che unisce passione e con l’inedito dal titolo "Perfetta" ha conquistato la giuria di Sanremo Rock & Trend accedendo alla finale di Sanremo.

"Lo so che non sono perfetta ma cerco di essere sempre me stessa" canta Sabrina nel suo nuovo brano prodotto da Matteo Gaggioli e accompagnata sul palco di Sanremo Rock & Trend da due talentuosi ballerini aretini: Allen J. Reano, docente hip hop presso La Maison della Danza di Arezzo e Shannen Manuel. Un’esibizione intensa, curata in ogni dettaglio, in cui musica e danza si fondono in un perfetto equilibrio scenico.