Donzelli lancia la sfida e punta sulla sanità

AREZZOCampagna elettorale al via. Sarà l’onorevole Giovanni Donzelli (nella foto), responsabile dell’organizzazione nazionale di Fratelli d’Italia, il protagonista dell’appuntamento di venerdì davanti all’ospedale San Donato. L’incontro pubblico, in programma alle 9.30, segna di fatto l’avvio della campagna elettorale aretina per le regionali di ottobre: un momento pensato per ribadire il sostegno ad Alessandro Tomasi candidato presidente e per presentare la squadra dei candidati locali al Consiglio regionale. Al centro della manifestazione ci sarà la sanità, tema definito a più riprese come "la più grande emergenza toscana" dal capolista Gabriele Veneri. Con lui correranno Stefania Franceschini, assessore a Castiglion Fiorentino (appena approdata nelle file meloniane), Giovanna Carlettini, battagliera assessore, Laura Chieli, consigliera a Sansepolcro, Francesco Lucacci, consigliere comunale e provinciale a Palazzo Cavallo, Lorenzo Allegrucci, assessore a Montevarchi e Roberto Santi, dirigente scolastico."La presenza ad Arezzo di Giovanni Donzelli – sottolinea la senatrice di Fratelli d’Italia e commissario provinciale Simona Petrucci – è un segnale forte di unità e di radicamento. Davanti all’ospedale San Donato parleremo dei temi che toccano la vita quotidiana dei cittadini, a partire dalla sanità, che in Toscana ha pagato anni di gestione inefficace da parte della sinistra".