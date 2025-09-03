Prove in piazza, è pioggia di cinque. Porta Crucifera guida le carriere. Biancoverdi in dubbio sui cavalli

AREZZOSecondo giorno di prove e nuove tattiche contro il Buratto con cavalli nuovi portati sulla lizza. A dare il via agli allenamenti il quartiere di Porta Sant’Andrea. Saverio Montini ho provato con Bianca ed ha subito colpito il 5, ma poi i suoi punteggi sono andati a decrescere. Sul finale della sessione di prove dedicate ai biancoverdi ha anche fatto qualche tiro con Gemma, con cui il giostratore di riserva Elia Verni aveva già affrontato il Buratto e con la quale esordirà nella Prova Generale di venerdì. Una cavalla che i biancoverdi stanno abituando alla competizione, facendole fare più esperienza possibile. Ha anche sfilato per l’estrazione delle carriere con il capitano Andrea Gavagni.Sicuramente domenica Montini correrà con Bianca, ma intanto sta valutando anche altre opzioni e comunque quale sia la scelta sta preparando un nuovo soggetto per la Piazza. Tommaso Marmorini ha invece continuato la preparazione per la Giostra esclusivamente con Toro Seduto ed i tiri finora sono stati molto buoni. Subito un centro che poi ha saputo anche replicare. Per Porta Santo Spirito Gianmaria Scortecci è subito tornato ad alti livelli ed ha aperto la Piazza con netto 5, come è sua abitudine fare anche in Giostra. C’è stato poi anche un brutto tiro, ma alle prove ci sta. Meno preciso Elia Cicerchia su Toni rispetto agli allenamenti del lunedì. Il centro è arrivato anche se alternato con alcuni quattro. Ma questo non fa cambiare il termometro della Giostra. I due campioni di Santo Spirito non hanno mai fatto le prove, mettendo come obiettivo principale il tiro sul tabellone, ma hanno sempre lavorato tanto sulla carriera. Sicuri anche del fatto che la mira non manca certo ad entrambi. "Gara" tra le riserve gialloblù Elia Pineschi ed Elia Taverni sul cinque colpito con la facilità di due professionisti. Nuovi cavalli sulla lizza anche a Porta del Foro. Francesco Rossi ha provato con Chimera e non è mancato il cinque neppure con questo soggetto. Un giostratore dalle grandi potenzialità che, se riuscirà a superare lo scoglio emotivo del giorno della Giostra, sicuramente saprà togliersi tante soddisfazioni. Non ha smesso di fare prodigi il giovane Giulio Vedovini, che ieri si è presentato con un nuovo cavallo sulla lizza, tra l’altro arrivato da poco tempo nelle scuderie di Porta del Foro.E con la solita freddezza e professionalità di un veterano ha messo a segno due 5. Bene anche Matteo Vitellozzi con Lakota. Dopo un 4 iniziale ha sempre colpito il 5. E ieri pomeriggio contro il Buratto ha anche ridotto il tutore al braccio destro rispetto al primo giorno di prove, limitandolo al solo polso. Una "misura precauzionale" dicono da Porta del Foro per evitare che il giovane cavaliere accusi troppo il colpo. Gran finale nella seconda giornata di prove per il quartiere di Porta Crucifera. Lorenzo Vanneschi su Skate e Gabriele Innocenti su Romina hanno infatti centrato entrambi il 5 al primo tiro e si sono anche replicati subito dopo. Un quartiere in crescendo che sembra aver trovato nei due nuovi cavalli, soggetti molto affidabili per la sfida al Buratto e sicuramente domenica in Piazza Grande sarà tra i protagonisti.

Sonia Fardelli