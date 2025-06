"Chimera e Cicerchia già a mille". Farsetti, pronte le prime pagelle. Il vuoto di Gianni, cresce Colcitrone

di Sonia Fardelli

AREZZO

Tante novità tecniche nei quartieri e prove subito da tenere sott’occhio per non perdere a ogni serata continui colpi di scena. A commentarle è Carlo Farsetti, ex giostratore plurivittorioso, ex allenatore e da sempre interessato e vicino al mondo della Giostra.

A Sant’Andrea il dopo Martino Gianni porta tante novità con un ruolo diverso dell’allenatore ed il coinvolgimento di più persone nella preparazione della Giostra.

Come giudica questa nuova strategia?

"A Sant’Andrea ci sono grandi cambiamenti in atto. Manuele Formelli si è preso solo il ruolo di preparatore dei cavalli e segue le prove vicino al Buratto per valutare meglio le carriere. Riguardo all’impostazione della lancia i due giostratori vanno avanti con l’eredità lasciata da Martino Gianni. Ad accompagnarli al Pozzo non c’è più l’allenatore, ma altre persone della squadra tecnica. E questo può essere buono se serve a livello psicologico. Tecnicamente ho visto le carriere dei cavalli biancoverdi che tendono un po’ ad uscire dal Buratto ed i giostratori che vanno a cercare il tiro. Bianca comunque mi piace e ci vedo bene Saverio Montini. devono ancora lavorare, ma bene. Anche Marmorini su Toro Seduto va bene. Il cavallo però appena tornato sulla lizza si è agitato, non vorrei che avesse avuto un flashback dei disturbi ricevuti lo scorso anno".

I cambi di cavallo a Porta Crucifera?

"Skate è un cavallo in grado di fare carriere veloci e buone. Lorenzo Vanneschi lo tratteneva molto, probabilmente ancora non si fida troppo di lui. In un certo senso nella prima serata di prove non lo ha lascito esprimere. Gabriele Innocenti su Romina è invece andato subito molto bene, più sicuro e pronto ad andare a cercare il 5 e colpirlo. Cosa che lo scorso anno non gli riusciva con questa facilità". Gianmaria Scortecci e Elia Cicerchia sono gli unici che non hanno cambiato nulla. Come li vede?

"Il loro livello è sempre alto. Ho visto però Gianmaria cambiare più volte traiettoria alla carriera di Doc e spesso il cavallo ha risposto a questo ordine cambiando galoppo. Sono sicuramente prove che Scortecci finalizza alla preparazione. Elia Cicerchia a differenza degli altri anni l’ho visto già preciso e pronto. Ed i tiri sul tabellone lo hanno dimostrato. Per me sono due campioni dello stesso identico livello".

Porta del Foro con un giostratore e un cavallo debuttante. Quale previsione?

"I giallocremisi hanno fatto delle bellissime prove, forse le migliori di tutti gli altri quartieri. Come del resto è sempre successo, anche nelle ultime edizioni. Molto bello anche il debutto del giovanissimo Giulio Vedovini. Stessa impostazione del babbo e molto bello da vedere a cavallo. Ha osato anche tiri importanti. Ci vedo tanta grinta".