Giostra, apre Colcitrone. Colombina di rincorsa poi S.Andrea e Chimera. È la notte delle novità

Apre Colcitrone, chiude la Chimera, in mezzo Colombina e Sant’Andrea. L’estrazione delle carriere ha messo in riga i quartieri secondo un ordine che in passato si è ripetuto nove volte. Proprio Porta Crucifera, chiamata alla prima carriera con questo sorteggio si trova più a suo agio: addirittura cinque le vittorie rossoverdi in un arco di tempo che va dal 1935 al 2021. Due le vittorie di Porta del Foro e Porta Sant’Andrea mentre Santo Spirito non ha mai vinto correndo così. L’ultima volta con questa estrazione si è galoppato nell’edizione post-Covid di quattro anni fa, quella delle mascherine, delle tribunette invece dei posti in piedi e della lancia spezzata sul 4 da Adalberto Rauco in prima carriera che chiuse subito la contesa e regalò la lancia a Colcitrone.

Tornando indietro nel tempo sono tre le edizioni consecutive in cui la lancia d’oro è arrivata in Palazzo Alberti: quella del settembre 2011 con l’ultima vittoria insieme della Supercoppia Farsetti-Vannozzi e quella dell’agosto 1986 firmata da Eugenio Vannozzi e Marco Filippetti che una settimana dopo diventò cappotto. Porta Crucifera con quest’ordine ha vinto anche nel 1954 e nel 1935. La prima volta con l’estrazione di ieri sera si è corso nel 1933 con la prima vittoria nella storia di Sant’Andrea che si è ripetuta nel 1968. Due le vittorie di San Lorentino nel 1935 e nel 1950.

Al di là dei numeri e delle statistiche che lasciano il tempo che trovano sarà una Giostra fatta di volti nuovi e di ritorni. A partire dal capitano di Porta Crucifera Mario Francoia che ha indossato il costume a 16 anni di distanza dall’ultima volta. Nello stesso ruolo, alla prima esperienza c’è Niccolò Pino di Porta Santo Spirito che prende il posto di Marco Geppetti. Tra i giostratori l’unica novità la presenta Porta del Foro con il giovane Matteo Vitellozzi che affianca Francesco Rossi, gli altri giostratori sono invece tutti confermati. Novità potrebbero esserci anche tra i cavalli con Saverio Montini che dovrebbe rinunciare a Conte Darko e con la coppia di Porta Crucifera Gabriele Innocenti e Lorenzo Vanneschi che dovrebbero puntare su animali diversi rispetto al 2024.

f.d’a.