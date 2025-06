Giostra, verso la settimana più lunga. Domani sarà svelata la lancia d’oro. Sabato l’estrazione delle carriere

La Giostra con le sue cerimonie solenni sta per entrare nel vivo della settimana più lunga. Domani sarà presentata la lancia d’oro dedicata al Giubileo della Speranza a palazzo Comunale. Alle 11 nella sala del Consiglio sarà svelata la Lancia d’Oro della 147esima edizione in programma sabato 21 giugno. Saranno presenti: il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinellli, il consigliere comunale Paolo Bertini, i rettori dei quattro quartieri, Nuova Comauto, sostenitrice del progetto "Adotta una lancia", il Maestro Intagliatore Francesco Conti, l’autore del bozzetto dal quale è stato realizzato il trofeo, l’artista Mauro Capitani, e il consulente storico della Giostra del Saracino Luca Berti.

Il giorno dopo sabato 14 giugno alle 21,30 in piazza del Comune ci sarà la prima cerimonia solenne con l’estrazione delle carriere per mano dei quattro paggetti dei quartieri e il giuramento dei Capitani. La sorte stabilirà l’ordine delle carriere con cui si scenderà in lizza. Subito dopo la Lancia d’Oro verrà portata in Cattedrale dove rimarrà fino al giorno della Giostra. Da domenica 15 e fino a martedì 17, spazio alle prove di giostratori e riserve in piazza Grande dove procede spedito il montaggio delle tribune. Le prove si svolgeranno dalle 20,30 alle 23,30 secondo l’ordine di estrazione e poi a ritroso. Mercoledì 18 alle 21,30 torna invece la Giostra simulata a cui sarà possibile assistere liberamente in piazza Grande con misurazione dei tempi delle carriere e punteggi esposti. Giovedì 19 alle 21,30 si corre la prova generale con le riserve dedicata quest’anno alla memoria di Edo Gori. Venerdì 20 giugno alle 11,30 in piazza San Francesco un’altra cerimonia solenne: la Bollatura dei cavalli che correranno Giostra e l’investitura dei cavalieri. Venerdì 20 spazio anche alle cene propiziatorie.

Intanto entra nel vivo al settimana del quartierista nelle sedi dei quartieri. Stasera ai Bastioni di Santo Spirito si ricorda Edo Gori, domani torna il Full Moon party, mentre sabato spazio alla festa Mamma Mia, domenica la cena Oktoberfest. A Porta del Foro oggi serata per riscoprire storia e simboli del quartiere, domani la cena al contrario, sabato il Trash party e il 15 giugno la Domenica dei Chimerotti. A Sant’Andrea stasera si corre il nono memorial Carlo Fardelli, domani Euphoria party con la notte giapponese, sabato spazio a Indie power e domenica tutti in piazza per le prove. A Porta Cruficera oggi street food con mostra fotografica nelle vie del quartiere, domani Leccio party. Sabato ci sarà il Ceres party, domenica Quiz zone e gonfiabili per bambini. Ieri intanto il click day ha mandato in fumo in un minuto col diritto di prelazione online, i primi 400 tagliandi per assistere alla notturna del 21 giugno. I primi 100 utenti più veloci saranno convocati domani per l’acquisto. Una volta conclusa la vendita su prelazione, dalle 9 di sabato 14 giugno, via alla vendita libera.