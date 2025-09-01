Moto contro furgone, militare della Folgore muore nel tragico incidente

Perugia, 1 settembre 2025 – Un 41enne ha perso la vita questa sera in un incidente che si è verificato poco prima delle 18,30 sulla strada Verentana in località Pian delle Grotte, a Marta, in provincia di Viterbo. Per il centauro, un militare della Folgore che, secondo le prime informazioni era residente in Umbria, a Perugia, non c'è stato nulla da fare.

Per cause ancora in corso d'accertamento, l'uomo, mentre viaggiava a bordo della sua motocicletta, si è scontrato frontalmente contro un furgone che si sarebbe trovato davanti all'improvviso.

Sul posto i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Montefiascone che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità. Per eseguire gli accertamenti di rito, la strada è stata chiusa al traffico mandando in tilt la circolazione stradale.