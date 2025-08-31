Venezia, la Mostra e Gaza

CronacaMuore in moto a 55 anni, tragedia della strada sulla Faentina
31 ago 2025
REDAZIONE FIRENZE
Muore in moto a 55 anni, tragedia della strada sulla Faentina

Nel pomeriggio un altro brutto incidente a San Godenzo, sul Muraglione: cinque feriti, due più gravi

Ambulanza in una foto di repertorio

Borgo San Lorenzo (Firenze), 31 agosto 2025 – Frontale con la motocicletta, muore a 55 anni. L’incidente è accaduto nella serata di domenica intorno alle 21, sulla Faentina, tra l’Olmo e Borgo San Lorenzo, nei pressi delle ’Quattro strade’. La strada è rimasta chiusa per i soccorsi (è arrivato anche l’elisoccorso Pegaso) e per i rilievi effettuati dalla polizia municipale di Borgo San Lorenzo. La vittima, un fiorentino, ha impattato con un’auto che procedeva nel senso opposto.

Un altro brutto incidente era avvenuto, sempre nel pomeriggio, nel primo pomeriggio sul passo del Muraglione, nel territorio di San Godenzo. Protagonisti dello scontro un’auto con a bordo tre persone e una moto con a bordo altre due, tutti oltre i sessanta anni di età. Purtroppo nel violento scontro hanno avuto la peggio i due motociclisti, tra i quali una donna di 67 anni. Entrambe le persone che si trovavano sulla moto, infatti, sono state soccorse in codice rosso, e portate una all’ospedale di Careggi con l’elicottero Pegaso, l’altra all’ospedale dell’Annunziata a Ponte a Niccheri. Ferite più lievi, fortunatamente, per gli occupanti dell’auto, tra i quali anche una persona di 89 anni, che sono stati soccorsi in codice verde. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i socorsi sanitari. Toccherà adesso proprio agli uomini dell’Arma ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, anche se pare che tra i due mezzi ci sia stato un tamponamento, probabilmente causato, se questa ricostruzione sarà confermata, dalla differenza di velocità o da una frenata improvvisa. Fortunatamente, comunque, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.

