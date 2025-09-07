Casa di Comunità, lavori fermi: "La Regione chiarisca le cause reali del blocco degli interventi"

Tutto fermo. La realizzazione della Casa di Comunità di Monteluce, opera strategica finanziata con oltre 5,5 milioni di euro del Pnrr, per ora resta al palo. Nonostante la formale consegna del cantiere all’impresa appaltatrice nel febbraio 2025, i lavori risultano oggi sostanzialmente fermi alle fasi preliminari. Così i consiglieri regionali di centrodestra, Nilo Arcudi e Andrea Romizi hanno presentato un’interrogazione alla Giunta dell’Umbria in merito al blocco dei lavori per la realizzazione della Casa di Comunità. Una situazione che, come denunciato da sindacati e organi di stampa locali, desta forte preoccupazione sul rispetto delle scadenze imposte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Arcudi e Romizi sottolineano che "il mancato completamento nei tempi stabiliti comporterebbe la revoca automatica dei finanziamenti PNRR, con un danno gravissimo per la Regione Umbria e per il sistema sanitario territoriale". Con l’interrogazione, i due consiglieri chiedono alla Giunta regionale di chiarire le cause reali del blocco e le azioni intraprese per imporre la ripresa immediata dei lavori; se sia stato predisposto un nuovo cronoprogramma certo e vincolante; quali piani alternativi si intendano adottare in caso di inadempienza dell’impresa, anche valutando la risoluzione del contratto; di fornire aggiornamenti sulle interlocuzioni con la USL Umbria 1 e con i ministeri competenti. "È necessario – dichiarano Arcudi e Romizi – che la Regione assuma un ruolo fermo e risolutivo per garantire la realizzazione di un’opera fondamentale per la sanità umbra, scongiurando il rischio di perdere risorse preziose e compromettendo un presidio di prossimità tanto atteso dai cittadini".