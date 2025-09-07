A Marsciano la Festa de l’Unità: "Sviluppo, territorio e pace"

Si terrà a Marsciano dall’11 al 14 settembre, al Parco verde via Larga - Rodolfo Umbrico, la Festa de l’Unità regionale 2025. "Una festa che guarda all’Umbria, si prende cura del nostro territorio e lancia una prospettiva di sviluppo per i prossimi anni" ha detto il segretario regionale del Partito Democratico, Damiano Bernardini. Il quale ha presentato l’appuntamento insieme a Cristina Papa, presidente dell’assemblea regionale del Pd Umbria e Francesco Gelosi, segretario del circolo Pd di Marsciano. Alla festa parteciperanno numerosi esponenti locali e nazionali. Giovedì 11 l’apertura alle 18 con gli interventi, fra gli altri, della presidente dell’Assemblea Legislativa Sarah Bistocchi e di Massimiliano Presciutti, presidente della Provincia. Nei vari appuntamenti, si parlerà di enti locali, del Patto avanti al governo dell’Umbria e di pace, oltre che di prospettive per il partito. "Non mancherà uno sguardo sulla pace - è stato detto - e sui grandi eventi internazionali anche per dare corso all’impegno che il Pd ha assunto a sostegno della causa palestinese con l’iniziativa presentata all’interno dell’assemblea regionale da Moreno Caporalini e che vedrà affrontare il tema, la preoccupazione e il grido che il Pd dell’Umbria lancia per lo stop al genocidio e tutto ciò che sta avvenendo in terra di Palestina, che davvero grida vendetta agli occhi dell’umanità". La presidente Papa ha sottolineato che "a livello nazionale le Feste de l’Unità in questo periodo si sono incrementate forse anche in relazione alla presenza di elezioni locali, la cui campagna elettorale è in corso, e testimoniano in ogni caso la vitalità del Pd non solo regionale ma anche a livello nazionale".