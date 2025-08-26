Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Fuga di gasAlessandro Scarafuggi Polemica sulla strageRisarcimentoBimbi via dalla guerraMare gratis
Acquista il giornale
CronacaIncidente a Foligno, auto urta un cancello e si ribalta: un ferito
26 ago 2025
REDAZIONE UMBRIA
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. Incidente a Foligno, auto urta un cancello e si ribalta: un ferito

Incidente a Foligno, auto urta un cancello e si ribalta: un ferito

La struttura abbattuta conteneva contatori del gas e dell’energia elettrica, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area

L'incidente

L'incidente

Per approfondire:

Foligno (Perugia), 26 agosto 2025 – Momenti di paura si sono vissuti a Foligno per un incidente che si è verificato nella mattinata di oggi, 26 agosto. Erano le ore 7 quando i Vigili del fuoco del distaccamento di Foligno sono intervenuti in via Hoffmann per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’auto in cui c’erano tre persone a bordo. L’auto, dopo aver urtato e abbattuto una colonna di un cancello, un cassonetto e una struttura in muratura che conteneva contatori del gas e dell’energia elettrica, si è ribaltata su sé stessa.

Una persona a bordo dell’auto è rimasta ferita. Sono stati chiamati i soccorsi ed è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 ed è stata trasportata in ospedale. La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dell’auto e dell’area, verificando che né le linee del gas né i contatori elettrici fossero stati danneggiati dall’urto. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata