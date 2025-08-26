Contributo libri scolastici. Come fare domanda

E’ pubblicato nel sito del Comune di Perugia l’avviso per il contributo all’acquisto dei libri scolastici (https://www.comune.perugia.it/novita/contributo-libri-di-testo-2025-2026). La domanda deve essere compilata da un genitore o dallo studente se maggiorenne. Gli interessati devono:
- presentare domanda esclusivamente on line, entro e non oltre le 23.59 di martedì 7 ottobre 2025 accedendo dal sito del Comune di Perugia ai servizi digitali con Spid, Cie o Cns;
- attestare una situazione economica familiare secondo il calcolo Isee, in corso di validità, non superiore ad euro 15.493,71;
- allegare la documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo (scontrino fiscale/fattura e lista libri acquistati);
- dichiarare di non essere beneficiari di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per l’acquisto di libri di testo.
La documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo dovrà essere conservata per 5 anni (dalla data di ricevimento del pagamento del contributo) e va consegnata contestualmente alla presentazione della domanda secondo le modalità ivi contenute. Per ulteriori informazioni inviare una mail a [email protected].