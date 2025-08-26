Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
CronacaContributo libri scolastici. Come fare domanda
26 ago 2025
MICHELE NUCCI
Contributo libri scolastici. Come fare domanda

Ammesse le famiglie con Isee inferiore a 15.493,71 euro

Pubblicato nel sito del Comune di Perugia l’avviso per il contributo all’acquisto dei libri scolastici

Pubblicato nel sito del Comune di Perugia l’avviso per il contributo all’acquisto dei libri scolastici

E’ pubblicato nel sito del Comune di Perugia l’avviso per il contributo all’acquisto dei libri scolastici (https://www.comune.perugia.it/novita/contributo-libri-di-testo-2025-2026). La domanda deve essere compilata da un genitore o dallo studente se maggiorenne. Gli interessati devono:

  • presentare domanda esclusivamente on line, entro e non oltre le 23.59 di martedì 7 ottobre 2025 accedendo dal sito del Comune di Perugia ai servizi digitali con Spid, Cie o Cns;
  • attestare una situazione economica familiare secondo il calcolo Isee, in corso di validità, non superiore ad euro 15.493,71;
  • allegare la documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo (scontrino fiscale/fattura e lista libri acquistati);
  • dichiarare di non essere beneficiari di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per l’acquisto di libri di testo.

La documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo dovrà essere conservata per 5 anni (dalla data di ricevimento del pagamento del contributo) e va consegnata contestualmente alla presentazione della domanda secondo le modalità ivi contenute. Per ulteriori informazioni inviare una mail a [email protected].

