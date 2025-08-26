Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
Villa Pitignano in festa È boom di visitatori. Tra specialità culinarie, musica e cultura
26 ago 2025
FRANCESCA MENCACCI
  Villa Pitignano in festa È boom di visitatori. Tra specialità culinarie, musica e cultura

Villa Pitignano in festa. Nella frazione perugina protagonista non solo la Sagra del baccalà, con le sue specialità culinarie, ma anche le orchestre, i tanti approfondimenti culturali e VillaVerse che, con la sua prima edizione dell’originale evento dedicato al mondo del gioco, del cosplay, della cultura pop e dello spettacolo, ha richiamato centinaia di appassionati.

Amanti del mondo dei fumetti, dei videogiochi e degli anime, cosplayer vestiti con i costumi dei propri beniamini fantasy, esperti giocatori di giochi di ruolo, da tavola e di carte, si sono immersi nel mondo della fantasia. Ma è tutta la festa di Villa Pitignano, in programma ancora fino a domenica, ad aver fatto il boom in questa decima edizione, con migliaia di persone già intervenute alla sagra per degustare il ricco menù.

Tantissimi anche le ballerine e i ballerini che ogni sera si scatenano e si divertono fino a tardi, sulla pista di 900 metri quadrati, con le migliori orchestre del momento. Così come gli appuntamenti culturali: stasera presentazione del libro Tentativo di volo di Lucia Caruso; giovedì Luca Gatti presenta il suo romanzo storico Trentasei dedicato alla vita del perugino Mario Angeloni. Mentre venerdì appuntamento con la presentazione della Filarmonica Santa Cecilia; sabato la GS Uisp presenta le attività per la stagione 2025-2026, mentre domenica iniziativa di sensibilizzazione a cura dell’Afas - Farmacie comunali Perugia.

Infine, per quanto riguarda gli eventi serali per giovani, c’è il VP Dance Festival con i principali format giovanili di successo del territorio: stasera Riddim; domani sarà mercoledì Rock; giovedì il Safari, venerdì 80/90/2000 Forever Hits; sabato Bounce e domenica Mr. Mara & Friends.

