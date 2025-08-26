Grande successo per la Festa del donatore

Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
26 ago 2025
ALBERTO CECCONI
GUALDO TADINO – La festa del donatore di sangue è stata come sempre partecipatissima, ha confermato il profondo legame tra l’associazione, la comunità locale e le realtà associative del territorio, unite da profondi legami, basati sui temi della solidarietà e dell’aiuto a chi ha bisogno. La 68esima edizione si è aperta con un grande corteo, solennizzato dalla Banda musicale cittadina, che ha accompagnato dirigenti e volontari avisini e le autorità nella deposizione di fiori ai monumenti ai Caduti in piazza Martiri ed ai Giardini, con conclusione al monumento al donatore, in piazza Soprammuro, con discorsi istituzionali e saluti. Numerose le autorità presenti, tra cui l’assessore Jada Commodi, il presidente regionale Avis Enrico Marconi, la consigliera nazionale Kelly Belloni con Chiara Monacelli e Velio Venturi del direttivo provinciale, Christian Severini, presidente dell’Ente Giochi de le Porte, delegazioni avisine di Gubbio, Fossato di Vico, Sigillo, Nocera Umbra e Trevi, i Vigili del fuoco di Gaifana, l’Associazione nazionale Carabinieri, i ciclisti del Gruppo sportivo locale, i ragazzi del Black Mamba, i medici collaboratori nel progetto scuola, esponenti dell’Istituto di istruzione superiore Casimiri e gli infermieri del centro prelievi. Dopo la messa in basilica, c’è stato il pranzo sociale al ristorante "Da Clelia" in Valsorda, sono stati consegnati riconoscimenti a donatori nuovi e storici e borse di studio ai più giovani. Soddisfazione da parte di tutti, con segnali incoraggianti anche per l’incremento del numero di donazioni e di nuovi donatori.

A.C

