La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Torna la "Festa del donatore". Il programma
15 ago 2025
ALBERTO CECCONI
Cronaca
  La Nazione
  Umbria
  Cronaca
  4. Torna la "Festa del donatore". Il programma

Torna la "Festa del donatore". Il programma

GUALDO TADINO – I donatori di sangue iscritti alla comunale Avis "Pasquarelli" sono invitati a partecipare alla tradizionale festa in calendario per domenica 24 agosto. E’ la 68^ edizione. L’iniziativa, dedicata a tutte le persone generose che offrono il proprio contributo col gesto semplice della donazione, vuole essere occasione per fare festa insieme, ma anche per esprimere riconoscenza a quanti credono nell’importanza del dono e della solidarietà come valori fondanti della comunità.

Il programma prevede il ritrovo in piazza Martiri alle 9.45; alle 10 l’inizio della manifestazione con il corteo accompagnato dalla Banda musicale, la sfilata dei labari e la deposizione di corone floreali presso il Monumento ai Caduti di tutte le guerre (Giardini pubblici), in piazza Martiri della Libertà, al Monumento del Donatore (piazza Soprammuro; alle 11 la santa Messa nella Cattedrale di San Benedetto e alle 13 il pranzo sociale presso il ristorante “Da Clelia“ in Valsorda; durante il pranzo saranno consegnate le borse di studio ai giovani donatori diplomati nell’anno scolastico 2024-2025, riconoscimenti ai nuovi donatori ed altri.

Maurizio Brunetti (nella foto), il presidente dell’Avis gualdese, ha detto: "La Giornata del donatore è per noi un punto fermo, ma non è un evento isolato. È parte di un percorso più ampio che stiamo portando avanti con convinzione: progetti per le scuole, iniziative culturali, campagne di sensibilizzazione e nuove attività in fase di lancio o in cantiere. Il nostro obiettivo è costruire una cultura del dono che duri nel tempo, coinvolgendo giovani, famiglie, istituzioni e associazioni del territorio."

A.C.

