Targa di riconoscenza al camionista-eroe

CITTÀ DI CASTELLO Una targa del Comune per l’autista del camion e per gli agenti della Polstrada in servizio sulla E45 che nei giorni scorsi sono riusciti a bloccare un’auto contro mano evitando possibili incidenti. Il riconoscimento ufficiale è stato consegnato dal sindaco Luca Secondi ad Andrea Petturiti, 55 anni, tifernate, autotrasportatore esperto dal 1994, dipendente di un’azienda romagnola e alla Polizia stradale della provincia di Perugia che ha competenza anche sulla rete viaria altotiberina: "Con riconoscenza e gratitudine per il bellissimo gesto di altruismo compiuto e le azioni concrete successive che hanno evitato un drammatico epilogo lungo la superstrada E45 lo scorso fine settimana", si legge nella targa.

Il riferimento è al fatto accaduto venerdì 8 agosto lungo la E45: Petturiti, mentre stava transitando alla guida del suo camion in direzione Città di Castello all’altezza delle uscite di Umbertide e Montone, non c’ha pensato due volte e appena ha notato un’utilitaria venire in senso contrario ha deciso di accostare a ridosso del new -jersey, accendere le quattro frecce di emergenza e sperare di essere visto dal conducente. Operazione riuscita e nessun danno alle persone e ai mezzi in transito grazie anche all’immediato intervento della Polizia stradale allertata dallo stesso camionista. Una storia che ha fatto il giro dei media.

Nel corso della cerimonia hanno preso parte tre rappresentanti della Polstrada, il viceispettore, Stefano Ceccarelli, il sovrintendente, Emanuele Mancini e l’agente, Federico Graziosi insieme a familiari e amici di Petturiti.