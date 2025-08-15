Boom di presenze. Tutto esaurito per Ferragosto

ASSISI – "Nel periodo di Ferragosto, Assisi si sfila dal trend di sofferenza turistica accusato, ad esempio, dalle realtà balneari e non solo. Da noi non c’è il tutto esaurito, non è solitamente un periodo di punta, ma i flussi sono interessanti. Questo grazie agli stranieri e al turismo religioso, legato anche al Giubileo." Così Fabrizio Leggio, assessore municipale alle Politiche Turistiche, al marketing e promozione del territorio che spiega come il trend turistico problematico a livello nazionale di questo periodo si ammortizzi in Assisi con il turismo internazionale e quello religioso. Visitatori e pellegrini e oltre alla visita ai monumenti, alle chiese e alle basiliche, avranno l’opportunità di vivere momenti all’insegna della spiritualità, della cultura, del tempo libero.

In occasione della solennità della Beata Vergine Maria, ieri a Santa Maeria degli Angeli si svolta la cerimonia dell’accensione del fuoco, il tradizionale focaraccio, sulla piazza della Basilica e la veglia dell’Assunta. Oggi, la solenne celebrazione eucaristica delle 11.30 sarà presieduta da padre Danilo Tremolada, vicario provinciale dei frati minori di Umbria e Sardegna. Alle 19 i secondi vespri in cappella papale.

Tra le mostre, alla Rocca Maggiore c’è "Peace on Earth" di Banksy (per la quale sono previste anche visite guidate), al Sacro Convento "Laudato Sie: Natura e Scienza", a San Damiano "Il grido delle Creature", di Gino Covili; sono previste, anche in questo weekend, visite guidate alla mostra di Banksy alla Rocca Maggiore.

Per gli amanti del trekking, domenica 17 agosto è in programma "Abbazie benedettine del Subasio", passeggiata dall’Abbazia di San Silvestro in Spello a quella di San Benedetto ad Assisi, con degustazione della birra artigianale delle monache benedettine.