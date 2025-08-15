La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
CronacaBoom di presenze. Tutto esaurito per Ferragosto
15 ago 2025
MAURIZIO BAGLIONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. Boom di presenze. Tutto esaurito per Ferragosto

Boom di presenze. Tutto esaurito per Ferragosto

ASSISI – "Nel periodo di Ferragosto, Assisi si sfila dal trend di sofferenza turistica accusato, ad esempio, dalle realtà balneari...

ASSISI – "Nel periodo di Ferragosto, Assisi si sfila dal trend di sofferenza turistica accusato, ad esempio, dalle realtà balneari...

ASSISI – "Nel periodo di Ferragosto, Assisi si sfila dal trend di sofferenza turistica accusato, ad esempio, dalle realtà balneari...

Per approfondire:

ASSISI – "Nel periodo di Ferragosto, Assisi si sfila dal trend di sofferenza turistica accusato, ad esempio, dalle realtà balneari e non solo. Da noi non c’è il tutto esaurito, non è solitamente un periodo di punta, ma i flussi sono interessanti. Questo grazie agli stranieri e al turismo religioso, legato anche al Giubileo." Così Fabrizio Leggio, assessore municipale alle Politiche Turistiche, al marketing e promozione del territorio che spiega come il trend turistico problematico a livello nazionale di questo periodo si ammortizzi in Assisi con il turismo internazionale e quello religioso. Visitatori e pellegrini e oltre alla visita ai monumenti, alle chiese e alle basiliche, avranno l’opportunità di vivere momenti all’insegna della spiritualità, della cultura, del tempo libero.

In occasione della solennità della Beata Vergine Maria, ieri a Santa Maeria degli Angeli si svolta la cerimonia dell’accensione del fuoco, il tradizionale focaraccio, sulla piazza della Basilica e la veglia dell’Assunta. Oggi, la solenne celebrazione eucaristica delle 11.30 sarà presieduta da padre Danilo Tremolada, vicario provinciale dei frati minori di Umbria e Sardegna. Alle 19 i secondi vespri in cappella papale.

Tra le mostre, alla Rocca Maggiore c’è "Peace on Earth" di Banksy (per la quale sono previste anche visite guidate), al Sacro Convento "Laudato Sie: Natura e Scienza", a San Damiano "Il grido delle Creature", di Gino Covili; sono previste, anche in questo weekend, visite guidate alla mostra di Banksy alla Rocca Maggiore.

Per gli amanti del trekking, domenica 17 agosto è in programma "Abbazie benedettine del Subasio", passeggiata dall’Abbazia di San Silvestro in Spello a quella di San Benedetto ad Assisi, con degustazione della birra artigianale delle monache benedettine.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TurismoGiubileo