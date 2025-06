Estate di eventi tra le eccellenze. Il Comune: "Palinsesto di grande valore"

Il caldo è arrivato da tempo e l’estate è pronta a prendersi la scena. Gubbio non vuole rimanere a guardare è ha presentato ieri il ricco programma degli eventi dell’Estate 2025 nella sala consiliare di Palazzo Pretorio, alla presenza dell’assessore alla Cultura, Paola Salciarini, e dell’assessore alle Politiche Giovanili e allo Sport, Carlotta Colaiacovo.

"Abbiamo costruito un palinsesto di eventi in grado di valorizzare alcune tra le più grandi eccellenze artistiche e culturali italiane in contesti unici – ha sottolineato l’assessore Paola Salciarini – quali il Teatro Romano, il chiostro di San Pietro, piazza Grande o il cortile del Palazzo Ducale. Siamo felici di aver portato a Gubbio figure di altissimo livello, come Neri Marcorè, Eugenio Finardi e gli Oblivion, capaci di coniugare qualità artistica e grande capacità di coinvolgimento. E siamo particolarmente entusiasti per la presenza di Paolo Crepet, che offrirà alla nostra città un’occasione preziosa di riflessione profonda e partecipata. La nostra estate sarà insomma un intreccio virtuoso tra cultura, spettacolo e bellezza". Senza dimenticare il Doc Fest, "simbolo concreto della forza e della creatività giovanile – ha sottolineato l’assessore Carlotta Colaiacovo – che ogni anno cresce in qualità e partecipazione, e che offre alla città occasioni di musica, cultura e confronto".

Lo sport, infine, non sarà messo in disparte, con tante manifestazioni in programma: dal meeting di nuoto “Tifernum Tiberinum“, che si sta svolgendo in questi giorni, fino alla 60esima edizione del Trofeo Luigi Fagioli, ma anche altre "dal nuoto fino al basket, con la nazionale femminile ospitata in città, il raduno nazionale Alfa Romeo Storiche, la Gara nazionale di enduro e il torneo internazionale di tennis maschile", ha concluso l’assessore.

Federico Minelli