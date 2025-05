Gubbio torna a fare il pieno di visitatori. Giro, Ceri e Balestra: boom di presenze

Dopo il calo di presenze del primo trimestre, Gubbio è tornata a fare il pieno di visitatori nella scorsa settimana. Tanti gli eventi che, dal 15 al 18 maggio, hanno animato la città di pietra: dalla Festa dei Ceri al Palio della Balestra, passando per una sbalorditiva partenza di tappa del Giro d’Italia. Una settimana che già dai giorni precedenti la Festa dei Ceri aveva fatto presagire numeri importanti viste le manifestazioni in calendario, come confermato anche dalla presidente del consorzio GaU (Gubbio Alta Umbria), che riunisce operatori turistici eugubini di vario tipo, Gloria Margaret Pierini: "La settimana in generale è andata molto bene per tutti. Prima c’è stato il flusso turistico dei Ceri – spiega la presidente Pierini – che ha fatto registrare soggiorni medi di tre notti, mentre per il fine settimana si è rivelato importante il flusso del Giro d’Italia che ci ha permesso di dare continuità al periodo". Ciò che se ne può dedurre è che se vengono proposti e organizzati eventi di un certo calibro (com’è stato il Giro d’Italia e come sarà il Trofeo Luigi Fagioli in estate) Gubbio sa farsi riconoscere e apprezzare al massimo delle proprie potenzialità, pur mantenendo la costante volontà di migliorarsi.

E in questo senso l’assessorato al Turismo sta lavorando anche con la relativa consulta: oggi, 20 maggio, è infatti prevista la prima riunione della Consulta del turismo, che è vicina a pubblicare un calendario di appuntamenti a cui la città di pietra farà da cornice nei prossimi mesi. "È frutto di un lavoro condiviso – ha spiegato l’assessore Paola Salciarini – che abbiamo elaborato evitando di sovrapporre i tanti eventi che caratterizzano la nostra estate e che meritano tutti lo spazio giusto. Guardando al primo trimestre dell’anno i dati della regione non si riferiscono solo a Gubbio, ma a tutto il comprensorio: è chiaro – prosegue l’assessore – che andranno incrementate ormai il prossimo anno le iniziative nel periodo primaverile, mentre su quelle autunnali stiamo già lavorando; in particolare sulla mostra mercato del tartufo ed entro maggio presenteremo gli spettacoli della stagione estiva al Teatro Romano, tutti di altissima qualità".

Federico Minelli