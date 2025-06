Residence “Daniele Chianelli“. In 20 anni ospitate 4mila persone. E donati oltre dodici milioni di euro

Circa 500 volontari si sono dati appuntamento al Residence “Daniele Chianelli” per festeggiare la Giornata del Ringraziamento. L’incontro, che si svolge ogni anno, si è aperto con la relazione del presidente del Comitato, Franco Chianelli, che ha illustrato le attività dell’organizzazione di volontariato che da 35 anni si occupa di cura, sostegno alla ricerca, assistenza e accoglienza dei malati (bambini, adolescenti e adulti) di tumori infantili, leucemie, linfomi mielomi. Un anno speciale, il 2024, che ha visto l’inaugurazione della nuova ala del Residence “Daniele Chianelli” che oggi conta 50 appartamenti. Grazie a questo importante investimento, una spesa di quasi 5 milioni, sono anche notevolmente cresciuti i numeri dell’accoglienza. Dal 2006, anno di apertura del Residence, al 2024, anno dell’ampliamento, sono state ospitate 3.983 persone con una media di 221 all’anno. Nella sua introduzione poi il presidente Chianelli, recentemente nominato insieme alla moglie Luciana Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica, ha riportato anche gli importanti “numeri della solidarietà”. Basti pensare ai circa 7 milioni 600mila euro donati alla ricerca, per il finanziamento di borse di studio, e i 4milioni 500mila euro investiti i strumenti e apparecchiature per Centri di Ematologia ed Oncoematologia pediatrica. Due strutture che continuano a collezionare riconoscimenti a tutti i livelli, sia nazionale che internazionale, come spiegato nel corso del convegno che della mattinata, coordinato dalla professoressa Maria Paola Martelli, direttrice della Struttura complessa di Ematologia e Trapianti di midollo osseo, e che ha visto la partecipazione dei medici di altissimo livello.

"Sono così orgoglioso – ha detto Franco Chianelli – del lavoro fatto in questi 35 anni e dei tanti riconoscimenti ottenuti dai nostri medici. Noi volontari ci sentiamo partecipi di questi successi e orgogliosi di averli sostenuti. Un altro fiore all’occhiello è il nostro Gruppo multidisciplinare che abbiamo fortemente voluto e che è cresciuto nel tempo e quest’anno è stato arricchito dall’assistenza domiciliare". Il convegno si è concluso con le commoventi testimonianze di pazienti, genitori, ed ex pazienti. Maria, 98 anni, nonna di Daniele Chianelli, e ancora volontaria attivissima del Comitato è stata, infine, la prima volontaria a ricevere una pergamena di ringraziamento, che è stata consegnata anche a tutti i volontari presenti e verrà spedita a ogni sostenitore. La giornata è proseguita con un grande festa e con un pranzo. "Siete un esempio – ha detto la presidente della Regione, Stefania Proietti, che ha preso parte al pranzo – che va oltre i confini dell’Umbria e oltre la cura".