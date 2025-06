Ottimo risultato per l'asta dell'AIRC: oltre 100 persone e quasi 15mila euro raccolti

San Giuliano Terme, 9 giugno 2025 - Grande successo di pubblico con oltre 100 persone presenti per aggiudicarsi i 106 lotti della speciale Asta promossa dal Comitato Toscana Fondazione AIRC, in collaborazione con Rotary Club Pisa-Galilei, negli storici saloni di Villa di Corliano, a San Giuliano Terme. Giovedì 22 maggio è andata in scena una serata speciale per celebrare il sessantesimo anniversario della Fondazione che ha consentito di raccogliere circa 15mila euro da destinare al lavoro dei 5.400 ricercatori e ricercatrici AIRC attivi in progetti d’avanguardia dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura del cancro.

Fausto Calderai e Charlotte Ricasoli hanno accompagnato il pubblico, con la consueta maestria, alla scoperta dell’ampio ventaglio di proposte a sostegno della ricerca oncologica. Articoli di moda, prodotti per la cura del corpo, gioielli, oggetti di design, eccellenze gastronomiche del territorio ed esperienze suggestive, sono state solo alcune delle proposte di un catalogo particolarmente ricco grazie alla generosità dei tanti donatori. Tra i lotti più contesi l’esperienza in barca a vela con aperitivo al tramonto, l’acquerello di un volto, su cartoncino di cm 42X52, che realizzerà l’artista Agnese Bartolini Baldelli su indicazione del vincitore, il poncho in lana e cashmere di colore grigio e la speciale lezione di cucina a domicilio sull'arte del risotto.

AIRC ringrazia per il successo della serata Agostino e Rosanna Agostini Venerosi della Seta per l’ospitalità, il Rotary Club Pisa – Galilei per la generosa collaborazione, Fausto Calderai e Charlotte Ricasoli per la conduzione dell’Asta, Emanuel Dell’Orto di Fox Investigazioni e Sicurezza Srl Firenze per il servizio Security, Pacini Editore srl per l’edizione del catalogo e Claudia Mazzini per l’acquerello della copertina del catalogo, Villa Marcello e Marchesi Mazzei per la fornitura di vino, Duccio Corsini per lo spumante, A.L.Sol srl per il trasporto di alcuni lotti a Pisa e il Rotaract Club Pisa per l’attività di volontariato.

Tutti i componenti del comitato promotore: Rosanna Agostini Venerosi della Seta, Renato Amodeo, Rosanna Angelini, Fabio Beltram, Giulietta Bracci Torsi, Margherita Caccetta, Laura Caracciolo di Melissano Adorni Braccesi, Carolina Carmine Fascetti Rossi, Emilia Cenami Cerulli Irelli, Ottavia Colonna di Stigliano Ranieri, Daniela Gioia, Francesca Inghirami, Michelle Kinsky dal Borgo, Cornelia Làino Mori, Alessandra Niccolini di Camugliano, Bernardino Papasogli Tacca, Elena Pepe, Giampaolo Russo, Daniela Sprea, Ginevra Venerosi Pesciolini, Lisa Vincenzini Quaratesi.Un ringraziamento speciale a tutti i donatori e sostenitori che hanno partecipato con grande generosità a questo evento.