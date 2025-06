Rogo nel piazzale del supermarket. Vigile del fuoco in pensione doma le fiamme ed evita il peggio

L’intervento di un caporeparto dei vigili del fuoco in pensione, Marsilio Palermi, evita che l’incendio nel piazzale del supermercato potesse avere ben più pericolose conseguenze. Ieri mattina le fiame si sono sviluppate dal materiale accatastato all’esterno di un supermercato situato nei pressi dell’uscita Deruta Nord della superstrada E45. E mentre il rogo minacciava di propagarsi all’interno della struttura commerciale, provvidenziale si è rivelato l’intervento del vigile del fuoco in congedo, già in servizio al Comando di Perugia, e che si è trovato casualmente nell’area dell’incendio. "Palermi è intervenuto con prontezza e grande lucidità – così i vigili del fuoco – , riuscendo ad arginare l’avanzata delle fiamme e a evitare che queste raggiungessero l’interno del supermercato e le strutture adiacenti. Il suo intervento, effettuato con competenza e sangue freddo, ha rappresentato un fattore determinante per scongiurare danni maggiori, in attesa dell’arrivo delle squadre operative dei vigili del fuoco". Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia stradale del distaccamento di Todi, in transito lungo la E45, che ha notato la colonna di fumo dalla superstrada. Gli agenti hanno collaborato attivamente alle prime operazioni di contenimento dell’incendio e relativa messa in sicurezza dell’area, supportando il caporeparto Palermi nelle fasi iniziali. Quindi l’intervento dei vigili del fuoco che hanno preso in carico le operazioni di spegnimento delle famme e successiva bonifica dell’intera area interessata. "La professionalità dimostrata dal caporeparto in congedo, l’efficacia dell’azione congiunta delle squadre operative e la pronta collaborazione della polizia stradale – aggiungono i vigili – hanno permesso di riportare la situazione in sicurezza".