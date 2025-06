Athletic Bastia, “trasferta“ a Malaga: "Ci divertiamo in campo e fuori"

Ogni promessa è debito e la filosofia non si cambia. Tutti bastioli in rosa e rimborsi zero per l’Athletic Bastia ma la vacanza al mare non manca mai. E che vacanza. Sì, perché il presidente Giancarlo Natalini ha voluto regalare ai suoi ragazzi quattro giorni a Malaga. Trasferta di gruppo a Torremolinos e tutti hanno risposto alla convocazione. Anche gli infortunati e quelli non proprio al top della forma. "Questa è la soddisfazione più grande per la nostra società – sottolinea Giancarlo Natalini –. Lo spirito dell’Athletic è proprio questo. Divertirsi in campo ma anche e soprattutto fuori dal campo". E quale occasione migliore per cementare un gruppo e delle amicizie se non andare in vacanza insieme? Era accaduto già lo scorso anno e si è ripetuto puntualmente al termine di questa stagione. Ma non solo. Perché l’Athletic, ispirandosi all’Athletic Bilbao, ha seguito in trasferta il club spagnolo nelle trasferte di coppa. È accaduto a Marsiglia, a Sassuolo e più recentemente a Roma. La filosofia dell’Athletic di Bastia, del resto, si ispira all’Athletic di Bilbao. Niente rimborsi, un regalo per tutti a Natale e la vacanza a fine stagione. Non finisce qui. Solo bastioli in rosa e il mister deve utilizzare per forza tutti i 5 cambi a disposizione. "Siamo un po’ matti? Lo sappiamo da soli ma a noi – sottolinea il presidente Natalini – il calcio piace così". La domanda più ricorrente, dal check in a Fiumicino al lettino di Torremolinos è stata questa: "Che cosa avete vinto per meritarvi questo viaggio premio?". I playout di Prima categoria. Pensate un po’ se arrivasse una promozione. "Chissà, mai dire mai…". Intanto, chapeau Athletic Bastia.