Incendio minaccia supermercato, vigile del fuoco in congedo interviene e contiene le fiamme

Deruta (Perugia), 22 giugno 2025 – Incendio in un supermercato a Deruta: decisivo l’intervento di un vigile del fuoco in congedo.

E’ successo domenica mattina 22 giugno, quando un incendio si è sviluppato all’esterno di un supermercato nei pressi dell’uscita Deruta Nord della E45, coinvolgendo materiali accatastati nel piazzale e minacciando di propagarsi all’interno della struttura commerciale. L’episodio, che poteva avere conseguenze ben più gravi, è stato prontamente contenuto grazie alla tempestiva iniziativa del caporeparto dei vigili del fuoco in congedo Marsilio Palermi, già in servizio presso il Comando di Perugia, che si trovava nei pressi dell’area al momento dell’evento. Accortosi dell’incendio, Palermi è intervenuto con prontezza e grande lucidità, riuscendo ad arginare l’avanzata delle fiamme e a evitare che queste raggiungessero l’interno del supermercato e le strutture adiacenti. Il suo intervento, effettuato con competenza e sangue freddo, ha rappresentato un fattore determinante per scongiurare danni maggiori, in attesa dell’arrivo delle squadre operative dei vigili del fuoco.

Contestualmente una pattuglia della polizia stradale del distaccamento di Todi, in transito lungo la E45, ha notato la colonna di fumo e si è immediatamente diretta sul posto. Gli agenti hanno collaborato attivamente alle prime operazioni di contenimento e messa in sicurezza dell’area, supportando il caporeparto Palermi nelle fasi iniziali e contribuendo a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica in attesa dei soccorsi.

Pochi minuti dopo, sono giunti sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno preso in carico le operazioni di spegnimento e successiva bonifica dell’intera area interessata.

"La professionalità dimostrata dal caporeparto in congedo – spiegano i vigili del fuoco – l’efficacia dell’azione congiunta delle squadre operative e la pronta collaborazione della polizia stradale hanno permesso di riportare la situazione in sicurezza senza coinvolgimenti per persone e senza l’estensione del rogo agli ambienti interni e alle strutture limitrofe. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco esprime riconoscenza a Marsilio Palermi per lo spirito di servizio che continua a dimostrare anche al di fuori del periodo attivo, esempio di dedizione e senso civico che onora l’intera categoria”.