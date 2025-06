Fiamme vicino alla cisterna di gasolio. Incendio nella zona industriale. Attimi di paura

Perugia, 7 giugno 2025 – Le fiamme alte oltre 10 metri, una densa colonna di fumo nero visibile anche a distanza. Mattinata di apprensione a Ponte Valleceppi e Ponte Felcino, per l’incendio che ha nella zona industriale a cavallo tra le due frazioni di Perugia. L’allarme è scattato intorno alle 8, quando una densa colonna di fumo nero si è alzata tra i capannoni dell’area dove sorgono numerose attività produttive.

E proprio dalle aziende vicine a quella interessata dal rogo sono arrivati i primi soccorsi. In diversi, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, hanno dato l’allarme e sono intervenuti con gli estintori per cercare di contenere l’avanzata dell’incendio, facilitato dalla presenza di bancali in legno e materiale stoccato all’esterno. A rendere la situazione ancora più critica la presenza, nei pressi dell’incendio, di una baracca in lamiera e di una cisterna contenente gasolio, circa 20mila litri di carburante che l’azienda utilizza per rifornire i propri mezzi.

Per evitare il rischio di esplosione, chi è intervenuto ha provveduto a tenere bagnata la cisterna per scongiurare che fiamme e calore potessero creare ulteriori conseguenze, riuscendo in questo mondo ai vigili del fuoco la possibilità di portare a termine, in maniera rapida ed efficace le operazioni di spegnimento. Il rapido intervento dei vicini e dei vigili del fuoco, avvisati in maniera estremamente tempestiva, ha impedito che l’incendio si propagasse ulteriormente, provocando ancora più danni e che le fiamme potessero aggredire i capannoni intorno alla sede dell’azienda di Ponte Felcino. Dopo diverse ore di lavoro i vigili del fuoco sono riusciti a completare le operazioni di spegnimento, potendo così avviare, in tarda mattinata le operazioni di bonifica dell’area interessata dal rogo.

Non risulterebbero, al momento, conseguenze di tipo ambientale in seguito all’incenerimento dei materiali inerti interessati dalla’incendio. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, al momento anche l’entità dei danni causati è in via di valutazioneLa paura, tuttavia, resta palpabile tra gli operatori e i residenti, che si sono trovati di fronte a una situazione di emergenza improvvisa, che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi, ma che fortunatamente, grazie a un immediato allarme e a una catena di collaborazione risultata efficace è stata contenuta in maniera efficace.