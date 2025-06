L’ex Blanco a Rovezzano. Fiamme e fumo nella notte. A fuoco il giardino del locale

In fiamme il locale notturno Ayana, l’ex Blanco di viale Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, a Rovezzano. La scorsa notte ignoti hanno incendiato la discoteca pochi minuti dopo l’orario di chiusura. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme e il fumo alti sono stati notati da alcuni residenti che abitano di là dall’Arno tra le 2,30 e le 3 del mattino. Subito sono state avvisate le forze dell’ordine e i primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, poi i militari dell’Arma.

"In base alla informazioni ricevute, pare che si tratti di un atto doloso" raccontano amareggiati i tre soci che gestiscono il locale, Marco Senatori, Lorenzo Lotti e Clelio Gallelli (che insieme all’Ayana mandano avanti la Terrazza Martini e l’Otel, altri due locali notturni della zona). Le fiamme hanno interessato l’area esterna della discoteca con il coinvolgimento del bancone del bar, la parte della copertura in cannicciato, le passerelle in legno e un container utilizzato come magazzino. Sul posto hanno lavorato due squadre dei vigili del fuoco e un’autobotte; al termine dell’intervento il nucleo Nbcr (Nucleare batteriologico chimico radiologico) per il campionamento di eventuali acceleranti. "Sembra che l’incendio sia stato appiccato dall’esterno, lanciando materiali infiammabili dalla zona sul retro, tra la palestra Virgin e il fiume. Lì c’è un vialetto pedonale che non è visibile dalla strada principale" dicono i tre che non riescono a farsi una ragione dell’accaduto. Martedì all’Ayana era in programma una serata in stile latino-americano e il locale ha chiuso poco dopo le due del mattino. Gli ultimi a andarsene sono stati collaboratori e dipendenti, subito dopo aver riordinato la discoteca.

"In passato abbiamo subito dei furti, una volta ci hanno rubato le casse per la musica. Abbiamo sempre fatto regolare denuncia, come stavolta" proseguono i gestori ribadendo che "gli autori sono sempre entrati proprio da quell’area più nascosta, dove chiunque può agire indisturbato". L’autore o gli autori del gesto – al momento la denuncia è contro ignoti – sapevano bene che quella parte del locale è quella più verde con tanto bamboo e, quindi, più facilmente infiammabile.

"Abbiamo consegnato i filmati del sistema di videosorveglianza presente nel locale ai carabinieri della stazione di Rovezzano. Ma ci auguriamo che maggiori indicazioni arrivino dalle telecamere presenti lungo viale Generale Carlo Alberto dalla Chiesa. La nostra speranza è che in breve tempo si riesca a individuare chi è stato" aggiungono i tre che da ieri mattina stanno lavorando ininterrottamente per ripristinare la discoteca e riaprire al pubblico già stasera, ovviamente rendendo off limits la parte interessata dall’incendio. "Perché non bastano delle fiamme a spegnere ciò che è nato con tanto amore, perché Ayana non è solo legno, luci o cocktail serviti bene" proseguono i gestori. "Abbiamo aperto da metà maggio, la stagione è appena iniziata e qui, dal martedì alla domenica, proponiamo sempre una serata diversa – proseguono i gestori –. Ci abbiamo messo tanta fatica e al tempo stesso tanta energia per dare alla nostra città un locale diverso, un luogo in cui potersi ritrovare, rilassare, divertire, ma sempre con gusto, qualità e rispetto per l’atmosfera. Senza dimenticare le tante persone che qui ci lavorano. Per loro e per tutti i nostri clienti vogliamo tornare operativi subito, vogliamo dimenticare questo brutto incendio e andare avanti". Stasera, quindi, come da programma all’Ayana va in scena ’Post Office’, un dj set dall’orario dell’aperitivo.