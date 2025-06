"L’Osservatorio per garantire efficacia e trasparenza"

"L’istituzione dell’Osservatorio rappresenta un passo fondamentale nel percorso di riorganizzazione e rafforzamento del nostro Sistema sanitario regionale. Questo strumento ci permetterà di affrontare con maggiore efficacia il problema delle liste d’attesa, garantendo trasparenza e comunicazione verso i cittadini". A dirlo la presidente della Regione, Stefania Proietti, nella prima riunione dell’Osservatorio stesso. "Il nostro obiettivo è riconquistare la fiducia degli umbri nella sanità pubblica attraverso una riorganizzazione complessiva dei servizi e l’implementazione di tutte le riforme necessarie".

Durante l’incontro tutti i partecipanti hanno espresso grande apprezzamento per l’istituzione dell’Osservatorio, da tempo richiesto soprattutto dalle organizzazioni sindacali. È emersa unanimemente la necessità di migliorare la comunicazione e innalzare il livello di trasparenza nei confronti dei cittadini, sia sulla sanità in generale che sul delicato tema delle liste d’attesa. Un punto centrale del dibattito è stato il contrasto alle liste d’attesa attraverso un approccio che agisca "sulla domanda" piuttosto che solo sull’offerta, aumentando l’appropriatezza prescrittiva e organizzativa mediante l’organizzazione delle reti cliniche di patologia e la definizione dei relativi Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per garantire la presa in carico dei pazienti.

L’Osservatorio è composto dal Ruas regionale, dai Rua delle Aziende sanitarie, dai direttori sanitari aziendali, dal Dirigente del Servizio amministrativo e risorse umane del SSR, dai segretari regionali delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale sanitario e della medicina convenzionata, dalle associazioni dei pensionati e dalle associazioni a tutela dei diritti dei cittadini.