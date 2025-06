A fuoco tonnellate di cibo. Rogo nel magazzino della raccolta alimentare

di Irene PuccioniEMPOLILingue di fuoco illuminavano il cielo di Avane, un fumo acre e denso avvolgeva l’aria della frazione empolese mentre tonnellate di cibo stavano drammaticamente bruciando. Molto poco si è salvato di quello che era stoccato all’interno del magazzino comunale in via Magolo, dove ha sede l’associazione “Re.So. Recupero Solidale“, che da oltre 20 anni si occupa di recuperare prodotti alimentari ed extra alimentari per distribuirli alle famiglie in difficoltà. Un vasto incendio divampato nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì ha distrutto tutta la merce presente nei locali. Le prime squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Empoli del comando di Firenze sono arrivate sul posto alle 2.50 allertate da una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Empoli che, transitando nella zona, ha notato le fiamme alzarsi dalla struttura e ha attivato immediatamente i soccorsi.

Le operazioni di spegnimento sono durate tutta la notte e sono state molto complesse, sia per la vastità del rogo sia per la gran quantità di merce contenuta all’interno del magazzino. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra e un’autobotte. Sul posto anche i carabinieri in supporto. Alla fine i pompieri sono riusciti a contenere l’incendio che ha interessato circa 250 dei 700 metri quadrati del magazzino comunale. Le operazioni di verifica e messa in sicurezza sono continuate anche ieri mattina e soltanto nel primo pomeriggio l’intervento dei vigili del fuoco si è concluso con la bonifica dei locali, dai quali è stato effettuato il recupero di tutti quei prodotti alimentari che non hanno subito danneggiamento dall’incendio. Sul posto è intervenuto anche il personale del Comune di Empoli che ha dichiarato la non agibilità dell’edificio. Nell’area interessata dall’incendio, aggiunge il municipio, sono state poste anche delle paratie per separarla e renderla inaccessibile dal resto dell’ex mercato ortofrutticolo.

Ma cosa ha determinato il rogo? L’ipotesi, da verificare, è che si tratti di un incendio doloso. A quanto appreso, infatti, le fiamme sono partite dall’esterno. Da uno dei cassonetti della raccolta differenziata, contenenti per lo più carta e cartone. Il bidone sarebbe poi stato avvicinato all’ingresso del magazzino che ha una porta a vetri con intelaiatura metallica. Il forte calore ha quindi mandato in frantumi il vetro aprendo il varco alle fiamme che si sono propagate velocemente all’interno attaccando e divorando tutto ciò che hanno trovato sulla loro strada.

In poco ore tonnellate di prodotti alimentari destinati al sostegno di famiglie bisognose sono andate distrutte. Il magazzino comunale gestito da Re.So., purtroppo, non è nuovo a piccoli episodi di vandalismo: dall’associazione fanno sapere che già in passato erano state spaccate le porte e distrutti vetri. L’ultimo episodio risale a un mese e mezzo fa. Ma questo è il danno più grave mai subito.