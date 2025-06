Donne meravigliose. Premio alle eccellenze

Una serata conviviale all‘insegna della celebrazione della donna, con il conferimento di sei premi ad altrettante donne distintesi nei rispettivi campi, con un occhio alla beneficenza. E’ quanto promette l’iniziativa "Meravigliosamente donne in ANT", promossa come di consueto dalla Fondazione ANT con il patrocinio del Comune di Prato. Un evento che si terrà il prossimo 3 luglio presso l’azienda tessile Balli Il Lanificio, in via Bologna, con inizio alle 19:30. Il menù della cena placeè sarà affidato chef Niccolò Palumbo, con i dessert affidati al pasticcere Luca Mannori ed i vini, serviti dai sommelier di Fisar Prato. Durante la serata, alla presenza delle istituzioni, Fondazione ANT consegnerà i riconoscimenti alle sei donne selezionate. Il premio della Sanità è stato riconosciuto alla dottoressa Laura Biganzoli, direttore del reparto di Oncologia dell’Ospedale Santo Stefano di Prato, mentre il premio per il Sociale è andato a Monica Norcini, vice-direttrice del Fresco Parkinson Istitute Italia Onlus. Il premio all’Impresa è stato appannaggio di Maria Grazia Cassetti, cavaliere del Lavoro dell’azienda Cassetti Gioielli 1926. Matilde Contri, astro nascente del motociclismo, riceverà il premio allo Sport, mentre il premio per la Comunicazione andrà ad Elisabetta Fanfani titolare dell’omonima agenzia. Come gli anni passati torna anche il premio speciale "Amica di Ant", dedicato alle donne che aiutano la Fondazione, ma che non rientrano nelle categorie sopra indicate per i premi: quest’anno il premio in questione andrà a Laura Carrera, direttore commerciale dell’Agricola Ludus. Tutti i fondi raccolti nel corso dell’evento (durante il quale sarà peraltro possibile visitare lo "storico" lanificio, previa prenotazione) saranno infine destinati al servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai malati di tumore e ai progetti di prevenzione oncologica che Fondazione ANT porta avanti sul territorio di Pistoia e Prato. "Organizzare questa serata è per noi sempre un motivo di grande orgoglio – ha commenta Tiziano Sperandini, delegato ANT per Prato e Pistoia - significa premiare i percorsi di vita di donne straordinarie. E soprattutto, hanno saputo restituire valore alla comunità anche attraverso ANT, di cui sono sostenitrici".

Giovannio Fiorentino