C’è Cela nel nuovo Prato. E ora via agli ultimi colpi

Il primo giorno di allenamenti dell’Ac Prato sul campo "Mauro Ribelli" di Viaccia è andato in archivio nel pomeriggio di ieri. Di fatto, è cominciata la settimana tipo che porterà i biancazzurri ad affrontare il primo impegno ufficiale della stagione.

La società laniera ha ufficializzato l’anticipo del match di Coppa Italia di Serie D contro il Seravezza: non si giocherà domenica, bensì sabato alle 15 allo stadio "Buon Riposo".

Sempre a proposito di ufficialità, il sodalizio presieduto da Asmaa Gacem ha comunicato di aver messo sotto contratto per la prossima annata Isuf Cela. Il centrocampista albanese, cresciuto proprio nel settore giovanile del Prato, ha indossato la casacca biancazzurra a livello di Prima Squadra anche in passato.

Per la precisione nelle stagioni 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2022/23 e 2023/24, collezionando 60 presenze, 12 gol e 8 assist. Il classe ’96, che può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, è aggregato al gruppo di mister Simone Venturi fin dal primo giorno di preparazione.

Alla fine, i lanieri hanno deciso di tesserarlo, convinti duranti gli allenamenti dalle qualità e soprattutto dalle condizioni fisiche del giocatore, che nella scorsa stagione, quando era in forza al Grosseto, ha totalizzato solo 11 presenze, a causa di un infortunio che lo ha tenuto fermo ai box da novembre ad aprile.

Tornando alla seduta di ieri, la squadra ha lavorato inizialmente su due metà campo, con attaccanti e centrocampisti da una parte, e dall’altra i difensori.

Da sottolineare come il tecnico Venturi abbiamo voluto provare una retroguardia a quattro.

Per quanto riguarda invece lo sviluppo della manovra, come già spiegato dallo stesso allenatore del Prato dopo l’amichevole con la Lucchese, il miglioramento deve riguardare l’uso dell’ampiezza. Alla seduta non ha preso parte Bryan Gioè, mentre Andrea Settembrini ha svolto un lavoro personalizzato.

Niente di grave comunque per i due, ma un semplice riposo precauzionale.

Ancora out Nicola Andreoli, le cui condizioni e i tempi di recupero dal problema al ginocchio restano ancora avvolti dal mistero.

Il gruppo si allenerà stamattina sempre a Viaccia, mentre domani, giovedì e venerdì (a porte chiuse) lavorerà allo stadio Lungobisenzio.

Nel frattempo, continua il lavoro della dirigenza in chiave mercato.

L’obiettivo resta quello di completare la rosa il più in fretta possibile. In attacco, anche tenendo conto del possibile tesseramento dell’esterno offensivo classe 2007 Niccolò Danesi (pure lui, come Cela, aggregato fin da subito alla squadra), manca almeno un elemento, se non due.

Un rinforzo è atteso anche in porta: più precisamente una quota, che occupi il ruolo di vice di Gian Marco Fantoni. Insomma la rosa piano piano va completandosi con tutti i tasselli per una squdra competitiva.

Francesco Bocchini