"Prevenire infiltrazioni criminali nel settore turistico"

"Un passo avanti nel potenziamento dell’attività amministrativa di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali a tutela della leale concorrenza, preservando la qualità dell’offerta turistica": così il prefetto di Terni, Antonietta Orlando, ha commentato la firma del Protocollo di prevenzione amministrativa antimafia nei settori turistico-alberghiero e della ristorazione, sottoscritto ieri in Prefettura insieme al sindaco di Terni, alla presenza dei vertici provinciali delle forze dell’ordine. "L’intesa – spiegano dalla Prefettura – si inserisce in un più ampio percorso di rafforzamento delle misure di prevenzione amministrativa per contrastare fenomeni di riciclaggio, usura, estorsione e più in generale i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in comparti economici particolarmente esposti". Il Comune di Terni si impegna, in base al protocollo, a richiedere la certificazione antimafia per le nuove attività private avviate mediante Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e sottoposte a regime autorizzatorio.

Le attività oggetto di controllo saranno selezionate sulla base di criteri e indicatori di rischio, individuati anche considerando le specificità del territorio. A supporto dell’attuazione del protocollo, saranno istituiti, presso la Prefettura, un Osservatorio provinciale e una cabina di regia con compiti di impulso, coordinamento e monitoraggio delle iniziative. "Considerato che i protocolli in questione sono aperti all’adesione di altri soggetti pubblici e privati in grado di concorrere all’azione di prevenzione e contrasto del rischio di infiltrazioni criminali – ha aggiunto il Prefetto – mi auguro di riuscire a realizzare, quanto prima, con il loro fondamentale apporto conoscitivo, una vera e propria filiera della legalità sul territorio".