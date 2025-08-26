Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Fuga di gasAlessandro Scarafuggi Polemica sulla strageRisarcimentoBimbi via dalla guerraMare gratis
Acquista il giornale
Cronaca"Prevenire infiltrazioni criminali nel settore turistico"
26 ago 2025
REDAZIONE UMBRIA
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. "Prevenire infiltrazioni criminali nel settore turistico"

"Prevenire infiltrazioni criminali nel settore turistico"

"Un passo avanti nel potenziamento dell’attività amministrativa di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali a tutela della leale concorrenza, preservando...

La firma del protocollo in Prefettura

La firma del protocollo in Prefettura

Per approfondire:

"Un passo avanti nel potenziamento dell’attività amministrativa di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali a tutela della leale concorrenza, preservando la qualità dell’offerta turistica": così il prefetto di Terni, Antonietta Orlando, ha commentato la firma del Protocollo di prevenzione amministrativa antimafia nei settori turistico-alberghiero e della ristorazione, sottoscritto ieri in Prefettura insieme al sindaco di Terni, alla presenza dei vertici provinciali delle forze dell’ordine. "L’intesa – spiegano dalla Prefettura – si inserisce in un più ampio percorso di rafforzamento delle misure di prevenzione amministrativa per contrastare fenomeni di riciclaggio, usura, estorsione e più in generale i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in comparti economici particolarmente esposti". Il Comune di Terni si impegna, in base al protocollo, a richiedere la certificazione antimafia per le nuove attività private avviate mediante Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e sottoposte a regime autorizzatorio.

Le attività oggetto di controllo saranno selezionate sulla base di criteri e indicatori di rischio, individuati anche considerando le specificità del territorio. A supporto dell’attuazione del protocollo, saranno istituiti, presso la Prefettura, un Osservatorio provinciale e una cabina di regia con compiti di impulso, coordinamento e monitoraggio delle iniziative. "Considerato che i protocolli in questione sono aperti all’adesione di altri soggetti pubblici e privati in grado di concorrere all’azione di prevenzione e contrasto del rischio di infiltrazioni criminali – ha aggiunto il Prefetto – mi auguro di riuscire a realizzare, quanto prima, con il loro fondamentale apporto conoscitivo, una vera e propria filiera della legalità sul territorio".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TurismoGiustizia