Pauroso schianto sull’Aurelia: moto, auto e pullman turistico coinvolti nell’incidente

San Giuliano Terme (Pisa), 26 agosto 2025 – Pauroso schianto sull’Aurelia, nel comune di San Giuliano Terme. Un’auto, una moto e un pullman turistico sono rimasti coinvolti nell’incidente avvenuto in località Madonna dell’Acqua nella mattinata del 26 agosto, poco prima delle 9. Due le persone ferite nello scontro: il conducente dell’auto è stato liberato dall’abitacolo grazie all’intervento dei vigili del fuoco e il motociclista è stato soccorso per un trauma a una gamba. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Cisanello. Secondo le prime informazioni nessuno dei passeggeri all’interno dell’autobus è rimasto ferito.

Sul posto, oltre alla squadra dei vigili del fuoco di Pisa, i sanitari del 118 con automedica e ambulanza e la polizia municipale. Da chiarire le cause dell’incidente per le quali saranno svolti tutti gli accertamenti del caso.