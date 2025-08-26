Scuola Sant'Anna, si riparte: domani iniziano le prove di ammissione

Pisa, 26 agosto 2025 - Iniziano le prove scritte del concorso di ammissione per entrare alla Scuola Superiore Sant’Anna, anche quest’anno in programma presso il polo didattico ‘Porta Nuova’ di Pisa: mercoledì 27 agosto alle ore 15,00 scatta la prima prova dell’area concorsuale di Ingegneria industriale e dell’Informazione. Le prove riprendono lunedì 1° settembre alle 14,30 con Agraria e Biotecnologie Vegetali e l’area di Scienze Sociali, e si concludono martedì 2 settembre alle ore 14,30 con la prima prova scritta per Medicina. Con il concorso torna anche l’iniziativa ‘Pisa accoglie il talento’, il programma di benvenuto alle candidate e ai candidati al loro primo incontro con la città di Pisa. La Scuola Sant’Anna offre a chi partecipa alle prove di ammissione il rimborso delle spese di viaggio tenuto conto delle fasce di reddito previste dal bando di concorso. A questo si aggiunge una serie di iniziative per rendere la permanenza a Pisa un’esperienza da ricordare: per le candidate e i candidati e anche per chi li accompagna sono previste agevolazioni per il soggiorno in strutture convenzionate oppure presso i collegi della Scuola e altre opportunità per conoscere meglio le ricchezze artistiche di Pisa. La Scuola Superiore Sant’Anna ha infatti rinnovato la collaborazione con il comune di Pisa e la cooperativa CoopCulture per camminare sulle mura urbane medievali che cingono il centro della città. Attraverso i voucher che saranno consegnati prima delle prove di concorso, le candidate, i candidati e i loro accompagnatori potranno godere di una vista dall’alto, da una prospettiva privilegiata, sul caratteristico panorama pisano. Potranno ammirare non solo i celebri monumenti di Piazza dei Miracoli, ma anche scoprire scorci nascosti, giardini fioriti e il patrimonio architettonico di una delle città più antiche d’Italia. Quest’anno, l’iniziativa vede la partecipazione di Palazzo Blu, che offre la visita gratuita alla Mostra Temporanea Sara Colaone “Storia e storie del ‘900 fumetti” e all’esposizione permanente. Inoltre, l’Opera Primaziale Pisana propone agevolazioni per la visita ai monumenti di Piazza dei Miracoli, permettendo così un’immersione completa nella magica cornice di un complesso museale a cielo aperto unico al mondo. ‘Pisa accoglie il talento’, giunto alla sesta edizione, vuole valorizzare la capacità di una città come Pisa dove all’alta qualità della vita si unisce un elevato livello nell’offerta formativa grazie alla presenza di tre istituzioni universitarie fra loro strettamente collegate come l’Università di Pisa, la Scuola Superiore Sant’Anna e la Scuola Normale Superiore. Le iniziative sono state pensate per far sentire ogni candidata e ogni candidato ospite atteso e benvenuto, e per contribuire ad ampliare il numero di studentesse e di studenti di talento che scelgono Pisa e il sistema universitario pisano per costruire il proprio futuro. Le opportunità e le agevolazioni previste nel programma ‘Pisa accoglie il talento’ proseguono per l’intera durata del concorso di ammissione, da mercoledì 27 agosto fino alla fine delle prove orali, prevista per lunedì 22 settembre.