Multe e tende sequestrate, i controlli nelle spiagge del Parco di San Rossore

Pisa, 26 agosto 2025 - Si intensificano i controlli dei Guardiaparco sulle spiagge del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli: domenica mattina dalle prime luci dell'alba due truppe hanno controllato gli arenili da Calambrone a Viareggio per verificare il rispetto delle regole ambientali. Accompagnati dalle Guardie Volontarie Ambientali, i ranger hanno percorso a piedi chilometri di litorale incluse la Lecciona, la Bufalina, Marina di Vecchiano e l’oasi WWF a Tirrenia. Sono state elevate 4 sanzioni per campeggio abusivo con attendamenti notturni ed in altri 2 casi sono state sequestrate tende e vari materiali.

«L'ecosistema dunale è uno dei più belli ma anche uno dei più delicati - spiega il presidente del Parco Lorenzo Bani - perché si possa mantenere è necessario che chi lo frequenta rispetti alcune semplici regole, anche per salvaguardare le nidificazioni di specie importanti come la Caretta caretta ed il fratino. Oltre 30 chilometri di spiaggia a vari livelli di protezione e di attività umana consentono ai visitatori un'ampia scelta, dagli stabilimenti di Tirrenia alle spiagge naturali di Marina di Vecchiano e della Lecciona, una fruizione che deve essere accompagnata da consapevolezza e responsabilità nei confronti della natura. Insieme alle campagne di sensibilizzazione, alla cartellonistica, all'impegno dei volontari e delle associazioni, i Guardiaparco, seppur in numero esiguo, controllano periodicamente queste zone ed entrano in azione quando la situazione lo rende necessario». L’attività condotta su vasta scala va ad aggiungersi alle numerose effettuate nei fine settimana di luglio ed agosto, compreso il ferragosto.

Il decalogo per vivere la spiaggia rispettando la natura: tenere la spiaggia pulita e non abbandonare rifiuti, usare materiale compostabile e riutilizzabile, non accendere fuochi, non campeggiare, usare i sentieri segnati non calpestando le dune, restare entro i 30 metri dalla battigia, tenere i cani al guinzaglio per evitare che corrano dietro ai selvatici e calpestino i nidi delle specie protette, usare protezioni solari pulite, informarsi sulla biodiversità e le caratteristiche dei luoghi, rispettare le flora e la fauna non raccogliendo stelle marine, legni o altri organismi.