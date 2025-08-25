Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Il rompicapo del centrodestra
Incidente a Firenze, violento scontro fra moto e minibus in pieno centro
25 ago 2025
REDAZIONE FIRENZE
Incidente a Firenze, violento scontro fra moto e minibus in pieno centro

Accade all’angolo tra via dell’Agnolo e via de’ Macci. Intervento del 118 e della polizia municipale. Il motociclista, un 23enne, è stato trasferito in codice giallo in ospedale

La moto che è "entrata" nel cofano del mini bus di Autolinee Toscane nel primo pomeriggio di lunedì 25 agosto (Foto dal gruppo Faceook Traffico Firenze)

Firenze, 25 agosto 2025 – La moto è di fatto “entrata” nella parte anteriore del minibus. Un violento scontro avvenuto in pieno centro. Paura a Firenze nel primo pomeriggio di lunedì 25 agosto. Per cause in corso di accertamento una moto e un mini bus di Autolinee Toscane sono rimasti coinvolti in un incidente. La moto si è conficcata nel mezzo a quattro ruote, rimanendo tra l’altro in piedi sull’asfalto. Diverse le persone che hanno assistito allo scontro.

Immediato, da parte dei passanti, l’allarme al 118. E’ intervenuta un’ambulanza. Il motociclista, un 23enne, è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Nessuna ferita di rilievo per l’autista del minibus. Il traffico è rimasto momentaneamente bloccato per permettere i soccorsi e i rilievi. Per la dinamica dell’incidente è intervenuta la polizia municipale. In quel momento sul minibus c’erano alcuni passeggeri. Nessuno di loro ha riportato ferite gravi. 

Autolinee Toscane è a disposizione delle autorità per ogni tipo di accertamento da parte delle autorità. 

