Auto si ribalta in via Burchietti, polemiche dopo l’incidente

È grave una 73enne di Scandicci che si è ribaltata con l’auto in via Burchietti. L’incidente è successo ieri mattina. La donna, E.A., residente in città, ha perso il controllo della sua vettura per cause che restano ancora da accertare. Dopo una corsa incontrastata, la vettura ha sbattuto contro un’auto in sosta che le ha fatto da perno e si è ribaltata. Sono stati i passanti a chiamare i soccorsi: sul posto una pattuglia della polizia municipale, l’ambulanza attrezzata inviata dalla centrale operativa del 112, arrivata in codice rosso.

I soccorritori si sono presi cura dell’anziana, estraendola dalla vettura, e successivamente immobilizzandola sull’asse spinale dopo averle fatto indossare un collare cervicale. In seguito è stata portata all’ospedale di Torregalli dove si trova in osservazione.

La donna non è in pericolo di vita, anche se per la dinamica dell’incidente sicuramente saranno fatti accertamenti approfonditi. Fortunatamente non è rimasta coinvolta nessun’altra persona nell’impatto.

I vigili urbani di Scandicci hanno regolato la viabilità nella stretta strada che collega piazza Cioppi con via Aleardi e piazza Matteotti, successivamente hanno effettuato rilievi per cercare di ricostruire lo svolgimento dei fatti.

Via Burchietti non è mai stata una delle strade più trafficate di Scandicci, ma con la semipedonalizzazione su via Aleardi ha visto crescere in maniera esponenziale il numero delle auto in transito. Per questo adesso sono in diversi a chiedere più attenzione su questa strada.