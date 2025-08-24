L’ambulanza in arrivo ha un incidente, la 26enne partorisce in auto

Arezzo, 24 agosto 2025 – Bimbo nasce in auto, ambulanza in arrivo ha incidente. È successo ad Arezzo. L'ambulanza, infermierizzata, stava correndo in codice rosso per soccorrere il neonato appena venuto alla luce in auto, quando è rimasta coinvolta in un incidente in via Colombo, ad Arezzo.

Il bambino era nato pochi minuti prima, in via Duranti, tra le braccia della madre 26enne che non aveva fatto in tempo ad arrivare in ospedale. A seguito dello scontro, fortunatamente senza gravi conseguenze, è stata inviata una seconda ambulanza, che ha trasportato immediatamente madre e figlio al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo, entrambi stanno bene. Illeso il personale sanitario del primo mezzo di soccorso mentre una donna di 52 anni, coinvolta nell'incidente, è stata ricoverata in codice minore. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco, forze dell'ordine e altri mezzi di soccorso.