Donna incinta aggredita in strada, la denuncia: “Urlavo e chiedevo aiuto tra l’indifferenza dei passanti”

Vinci (Firenze), 4 giugno 2025 – Una donna incinta, all’ottavo mese di gravidanza, ha denunciato in un post pubblico sui social di essere stata aggredita da una persona conosciuta per strada, tutto tra l’indifferenza dei passanti che non le avrebbero prestato soccorso nonostante l’evidente condizione di fragilità e di difficoltà. Il fatto è accaduto a Vinci, in una località di campagna, a margine di una lite in famiglia.

“Ho avuto l’ennesima conferma di quanta ipocrisia ci sia a giro e quanta indifferenza – scrive la stessa in un post Facebook diventato virale in poche ore – ma tutti paladini pubblicamente di chissà quanti valori! Incinta, all’ottavo mese di gravidanza... quindi in evidente stato di gravidanza! Stavo scappando da un’aggressione. Mi trovavo al telefono coi carabinieri, urlavo, piangevo e chiedevo aiuto... Mentre fuggivo, sotto il sole, in una strada in salita ho incrociato quattro forse cinque persone a piedi a spasso tutte accompagnate dal proprio cane. Invece di prestarmi aiuto, o quanto meno provare a rallentare chi mi stava inseguendo, si son guardati bene dal far finta di nulla e proseguire oltre. Poco dopo, quando sono arrivate le forze dell’ordine, io ero già a terra stesa. Per fortuna nulla di grave per me e il bimbo che porto in grembo. Voglio ringraziare le forze dell’ordine, i sanitari a bordo dell’ambulanza e una coppia di automobilisti che invece si è fermata a prestarmi il primo soccorso”.