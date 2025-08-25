Precipita dal tetto di un capannone, grave incidente sul lavoro: vari traumi, arriva l’elisoccorso

Pistoia, 25 agosto 2025 – Paura in un’azienda tessile nel Pistoiese, in via Guido Rossa, dove un operaio di 58 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro. L’uomo, dipendente di una ditta esterna di nazionalità albanese, è precipitato dal tetto di un capannone mentre stava eseguendo alcuni lavori.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito. L’operaio, pur riportando vari traumi per la caduta da circa 6-7 metri, è rimasto cosciente per tutto il tempo. La gravità delle lesioni ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1, che ha portato l’uomo in codice rosso all’ospedale Cto di Careggi, a Firenze.

Oltre ai soccorsi sanitari, sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco, i carabinieri, il personale della medicina del lavoro della Asl e la polizia municipale per i rilievi del caso e per avviare le indagini.