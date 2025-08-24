"Taxi, siano rese note le agevolazioni"

PISTOIA "Sono sempre stata convinta che i taxi dovessero essere disponibili ventiquattr’ore al giorno ma, di contro, oggi si legge che le tariffe "schizzano" in alto dopo 14 anni senza mai parlare delle agevolazioni". Inizia da qui la difesa dell’approvazione del nuovo regolamento delle tariffe comunali legate al servizio taxi da parte della consigliera comunale di Forza Italia, Emanuela Checcucci.

"Il quadro generale doveva tenere conto di alcune situazioni particolari – afferma la consigliera di maggioranza – visto che esistono categorie di utenti che possono godere di una serie di riduzioni, in genere sempre del 10%, che riguardano persone con disabilità e con difficoltà di deambulazione, le donne che effettuano la chiamata dalla mezzanotte alle 6, gli Over70 e coloro che devono raggiungere qualsiasi ospedale in Toscana. La maggiorazione, invece, è prevista per le tariffe di corse notturne e festive".

Ecco perché l’auspicio è che, passato il tempo delle polemiche, ci sia un preciso allineamento per poter gettare le basi per migliorare ulteriormente il servizio. "E’ importante – conclude la consigliera Emanuela Checcucci – che gli utenti siano messi al corrente dei loro diritti perché se da una parte è vero che ci sono degli aumenti, va considerato che dall’altra esistono anche delle riduzioni. Inoltre auspico che le associazioni di categoria si prodighino quanto prima a rendere pubblico e ben visibile il tariffario delle tratte e le relative agevolazioni, visto che il regolamento c’è e come tale va messo in pratica".